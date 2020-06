17-Jährige gesteht Raub an Passantin in Witten

Wegen Raubes drückte ein 17-jähriges Mädchen aus Witten die Anklagebank vor dem Jugend-Schöffengericht in Bochum. Zusammen mit einer Komplizin, so gestand sie, überfiel sie am 11. Mai 2019 in Witten eine Passantin. Doch Anwohner, die die Hilfeschreie hörten und reagierten, verhinderten den Raub. Anfangs bestritt die Angeklagte die Tat eisern, gab dann aber alles zu.

Die Richter verurteilten die 17-Jährige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu zwei Wochen Dauerarrest. Außerdem muss sie einen Anti-Gewalt-Trainingskurs absolvieren und ein Entschuldigungsschreiben an das Opfer verfassen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil die erziehungsberechtigte Mutter der Angeklagten am Mittwoch nicht zur Verhandlung erschienen war.