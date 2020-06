82-Jährige bei Abbiegeunfall in Witten schwer verletzt

Zwei Autos sind an der Elberfelder Straße in Witten-Bommern zusammengestoßen. Die beiden Fahrerinnen wurden verletzt.

Witten. Zwei Autos sind am Montagabend beim Abbiegen in Witten-Bommern zusammengestoßen. Eine 82-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Abbiegeunfall in Witten-Bommern sind am Montagabend zwei Autos an der Elberfelder Straße zusammengestoßen. Die beiden Fahrerinnen wurden dabei verletzt. Eine 82-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei fuhr eine 27-jährige Wittenerin um 19.50 Uhr die Alte Straße in Witten in Richtung Bommerholz. An der Kreuzung zur Elberfelder Straße bog sie nach links in diese ab. Zeitgleich war eine 82-Jährige aus Sprockhövel auf der Elberfelder Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Sachschaden von 20.000 Euro

Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht, die 82-Jährige verblieb dort stationär. Die 27-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Den entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf etwa 20.000 Euro. Beide Fahrtrichtungen an der Bommeraner Heide waren für die Zeit der Unfallaufnahme bis 21.30 Uhr gesperrt.

