Anklage: Wittener (30) soll Polizisten getreten haben

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wirft die Staatsanwaltschaft einem 30-jährigen Mann aus Witten vor, der sich seit Mittwoch vor dem Bochumer Landgericht verantworten muss. Gleich fünf Fälle listet die Anklage auf.

Im November 2016 soll es Randale in der JVA Bochum gegeben haben, im August 2017 auf der Wittener Polizeiwache, am 1. Juli 2018 auf der Herbeder Straße in Witten, am 17. November 2018 an einer Tankstelle auf der Sprockhöveler Straße, wo er einem Polizisten ein Haarbüschel ausgerissen haben soll, und am 27. Dezember 2018 ebenfalls in Witten.

Zur Last gelegt werden dem Wittener Faustschläge, Tritte und Beleidigungen

Am 1. Juli 2018 warf der Mann, wie er zugab, eine Tür aus seiner Dachgeschosswohnung auf die Straße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Haus sei Polterabend gefeiert worden, erklärte der Angeklagte. Er habe sich damals gewaltfrei festnehmen lassen. Zur Last gelegt werden dem Mann in allen Fällen Faustschläge, Tritte und Beleidigungen.

Der Angeklagte, der psychisch erkrankt sein soll, ist aktuell in einer geschlossenen Klinik untergebracht. „Das ist ein Staatskomplott“, verteidigte er sich am Mittwoch. Die Vorwürfe seien sämtlich dramatisiert. Beim jeweiligen Gerangel sei wild auf ihn eingeprügelt worden. „Warum passiert mir sowas nur mit Polizisten?“, fragte der Mann in der Verhandlung. Eine Gutachterin folgt dem Prozess.

Angeklagter ist seit Monaten in einer geschlossenen Klinik

Er höre manchmal Stimmen im Kopf, erklärte er den Richtern. Er selbst habe nie Faustschläge verteilt und nur Gegenwehr geleistet. Er müsse nach fünfeinhalb Monaten Unterbringung dringend in die Freiheit zurück, weil er ansonsten krank werde. Als das Gericht seine lange Vorstrafenliste erörterte, kommentierte der Angeklagte dies als „Hinrichtung“. Vermutlich geht es in dem Verfahren auch um die Frage, ob der Mann dauerhaft in einer Klinik untergebracht werden muss. Der Prozess wird fortgesetzt.

