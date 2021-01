Homeoffice Arbeitgeber in Witten üben Kritik an Homeoffice-Verordnung

Witten. Warum Handwerksmeister Jörg Dehne die Homeoffice-Offensive für realitätsfremd hält. Auch andere Arbeitgeber schildern Probleme.

Es gibt Arbeitgeber und Angestellte, die haben in Corona-Zeiten die Heimarbeit entdeckt. So etwa die Uni Witten. Rund 75 Prozent der Mitarbeiter der Hochschule arbeiten derzeit im Homeoffice. Jetzt will der Bund Unternehmen zwecks Eindämmung der Pandemie zu mehr Homeoffice verpflichten. Dies ist jedoch nicht immer umsetzbar, betonen Wittener Chefinnen und Chefs.

Jörg Dehne vom gleichnamigen Handwerksbetrieb im Wullener Feld schüttelt den Kopf. Sein auf die Bereiche Sanitär, Heizung, Klimatechnik und Elektro spezialisierter Betrieb beschäftigt 45 Mitarbeiter. Von diesen seien nur neun im Büro tätig, die übrigen draußen im Einsatz beim Kunden, sagt Dehne. Zwar seien die technischen Voraussetzungen gegeben, um die Bürokräfte von zuhause aus arbeiten zu lassen, nur sei dies bei der anfallenden Arbeit nicht möglich. Dehne: „Die Leute müssen zum Beispiel Einblicke in Kataloge und Baudaten haben, das findet man nicht alles im Internet."

Handwerksmeister aus Witten hält Homeoffice für nicht umsetzbar

Würde man Büro-Mitarbeiter zur Arbeit nach Hause schicken, müssten diese de facto täglich in die Firma kommen, „weil sie Unterlagen benötigen, weil es Termine mit Kunden gibt, weil Absprachen zu Baustellen zu treffen sind". In seiner Firma arbeite jeder Büro-Mitarbeiter in einem eigenen Raum. „Bei Kontakten besteht Maskenpflicht." Zur Homeoffice-Verordnung des Bundes meint der Heizungsbau- und Installateurmeister: „Das ist eine völlig naive Sicht auf die Arbeit in Betrieben. Da fehlt das Verständnis dafür, was in Unternehmen zu leisten ist."

Unternehmerin Katja Lohmann-Hütte vor der Edelstahlgießerei ihres Familienunternehmens in Witten-Annen. Derzeit sind nur 20 ihrer 375 Mitarbeiter im Homeoffice. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Auch bei den Wittener Architekten Frielinghaus und Schüren ist Homeoffice ein schwieriges Thema. Das 20-köpfige Team hat seinen Sitz an der Ruhrstraße. „Unsere Planungs-Arbeitsplätze kann man nicht nach Hause verlegen, weil wir mit großen Datenmengen und mehreren Mitarbeitern an einem Projekt arbeiten", betont Architekt Andreas Schüren. Im Büro würden in jedem Raum maximal zwei Menschen sitzen - „mit ausreichend Abstand und Plexiglasscheiben". Zur Heimarbeit nach Hause geschickt würden zwei Bauzeichner in der Ausbildung. Die Homeoffice-Verordnung des Bundes sei sachlich richtig, aber eben nicht immer umsetzbar, so Schüren.

Auch in einem Krankenhaus-Betrieb ist Homeofice nur sehr begrenzt möglich. Vom EvK heißt es, man arbeite derzeit an der Umsetzung der neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung. Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel: „Für uns geht es darum, in den infrage kommenden Bereichen nicht nur Homeoffice zu ermöglichen, sondern auch dafür Sorge zu tragen, dass die für ein Krankenhaus wichtigen betrieblichen Abläufe gesichert sind."

„Rund 50 davon haben Büroarbeitsplätze", erklärt Katja Lohmann-Hütte, die das Familienunternehmen zusammen mit ihrem Bruder Gunnar sowie Cousin Friedrich Lohmann-Voss führt. Bereits seit Beginn der Pandemie biete man im Büro tätigen Mitarbeitern an, ins Homeoffice zu gehen. Dafür habe man Laptops angeschafft. „Derzeit arbeiten 20 Leute von zuhause aus, ab der kommenden Woche werden es mehr sein", sagt Lohmann-Hütte.

Unternehmerin: Alleinstehende kommen gerne in den Betrieb

Bislang sei die Heimarbeit gerne von Mitarbeitern genutzt worden, die von auswärts kommen. Angesichts der Pandemielage werde man jetzt alle Bürokräfte auffordern, doch ein bis zwei Tage in der Woche von daheim zu arbeiten, „um weniger Begegnungen zu haben, obwohl wir ausreichend Platz und viele Einzelbüros haben". Katja Lohmann-Hütte weiß, dass zum Beispiel Alleinstehende aufgrund der sozialen Kontakte gerne in den Betrieb kommen. „Büro-Mitarbeiter, die das möchten, können auch komplett zu Hause bleiben."

>>> Was die Handwerkskammer zum Homeoffice sagt

Über 800 Wittener Betriebe gehören der Handwerkskammer Dortmund an. Deren Präsident Berthold Schröder betonte auf Anfrage unserer Redaktion, dass mobiles Arbeiten für Handwerker naturgemäß nur in geringem Maße möglich sei. Die zahlreichen familiengeführten Betriebe hätten schon in den vergangenen Monaten strenge Konzepte zum Gesundheitsschutz umgesetzt.

Der Handwerkskammer-Präsident appelliert an die Politik, „die schwierige Situation unserer Betriebe nicht aus den Augen zu verlieren, die durch die verschärften Auflagen zusätzlichen bürokratischen und organisatorischen Belastungen ausgesetzt sind".

