Beim Wittener Ferienspaß sind noch Plätze frei

Witten. Noch Lust auf tolle Aktionen gegen die Langeweile in der schulfreien Zeit? Bei einigen Angeboten des Wittener Ferienspaßes gibt’s freie Plätze.

Der Wittener Ferienspaß startet am Montag in die dritte Woche. Zwar seien die Veranstaltungen der Stadt schon ausgebucht, doch gebe es noch einige freie Plätze bei Angeboten externer Veranstalter, teilt das Jugendamt mit.

Bei folgenden Aktionen und Kursen können Kinder und Jugendliche noch mitmachen: Familien-Atelier der Stadt in Kooperation mit der Werkstadt, Natur-Tagebuch auf Zeche Nachtigall, Bienenwerkstatt am Lehrbienenzentrum, Kreative Robotik mit Lego-Boost sowie „Superhelden“ vom Kulturforum. „Freie Plätze sind beim jeweiligen Veranstalter unter den in der Beschreibung der Veranstaltung angegebenen Kontaktdaten zu erfragen und Anmeldungen dort vorzunehmen“, erklärt Ferienspaß-Organisatorin Andrea Hold vom Amt für Jugendhilfe und Schule.

Stadt Witten: Eltern mögen bitte rechtzeitig absagen

Sie empfiehlt den Familien darüber hinaus, immer wieder mal einen Blick auf die Seite www.unser-ferienprogramm.de/witten zu werfen, da ab und zu Buchungen storniert werden und die Plätze dann direkt wieder freigegeben werden. Damit verbindet die Organisatorin auch die Bitte an die Eltern, Stornierungen stets so früh wie möglich vorzunehmen, damit andere Kinder noch die Möglichkeit haben, an den Veranstaltungen teilzunehmen.

Darüber hinaus lohnt sich auch ein Besuch in der Kletteranlage und am Außentreffpunkt im Steinbruch Imberg: „Diese städtische Einrichtung hat in diesem Jahr in den Sommerferien sechs Wochen dienstags bis freitags geöffnet“, sagt Andrea Hold. Ein offenes Kletterangebot gibt’s dort dienstags und donnerstags. Die Angebote sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

