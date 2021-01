Bislang kein einziger Grippefall im EN-Kreis gemeldet

Michael Teubner, Inhaber der Elefanten-Apotheke in Witten, muss in diesem Jahr erstmals einige Medikamente vernichten, weil sie abgelaufen sind. Viel weniger Menschen als in den vergangenen Jahren haben sich erkältet oder die Grippe.

Winterzeit ist Erkältungszeit - normalerweise. In Corona-Zeiten sieht das anders aus. Kaum eine Nase läuft. Eine Wittener Apotheke muss nun sogar einige Vorräte von Erkältungspräparaten vernichten, weil sie abgelaufen sind. "Das ist noch nie vorgekommen", sagt Michael Teubner, Inhaber der Elefanten-Apotheke in Witten. Dafür hat er diesen Winter aber mehr Medikamente für andere Beschwerden verkauft: Zeckenkrankheiten.

Ob Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Borreliose - Teubner hat im Vergleich mehr entsprechende Medikamente an Kunden rausgegeben als in den vorherigen Jahren. "Die Leute gehen mehr spazieren", ist seine Erklärung. Der Wittener Ärztesprecher Arne Meinshausen kann zwar bestätigen, dass Zecken häufiger Probleme bereiten. Der Trend zeichne sich aber schon seit mehreren Jahren ab. Mit der Pandemie hänge das also nicht zwangsläufig zusammen.

Weniger Krankschreibungen wegen Infekten in Witten

Was allerdings in diesem Winter auffällig sei: "Wir haben keinen einzigen Grippefall in der Praxis gesehen." Zwar sei die Grippe-Saison gerade erst gestartet, unüblich sei das aber trotzdem. Das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises untermauert das mit Zahlen. Kein einziger gemeldeter Grippefall sei dort in diesem Jahr verzeichnet. Zum Vergleich: In den vergangenen drei Jahren lag die Zahl der labortechnisch festgestellten Grippefälle um diese Zeit bereits zwischen 54 und 92, so Ingo Niemann, Sprecher des EN-Kreises.

Auch andere Infektionskrankheiten der Atemwege seien stark zurückgegangen, berichtet Ärztesprecher Arne Meinshausen. "Es gibt weniger Krankschreibungen wegen Infekten", sagt er. Auch Antibiotika würden kaum noch aufgeschrieben. Die Gründe für diesen "generellen starken Infekt-Einbruch" sieht der Allgemeinmediziner in den Kontaktbeschränkungen und im Masketragen.

Nachfrage nach Grippeimpfungen ist gesunken, seit es die Corona-Impfung gibt

Müssen wir uns um die Grippe in diesem Jahr also keine Sorgen machen? Von dieser Schlussfolgerung rät Meinshausen ab. "Die Grippewelle kann noch kommen", sagt er. Er rät dazu, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Er habe bereits doppelt so viele Impfdosen verimpft wie in der vergangenen Saison. Allerdings: "Die Nachfrage nach Grippeimpfungen ist schlagartig runtergegangen, als es die Corona-Impfung gab", so der Ärztesprecher.

Weniger Grippe, kaum Schnupfen oder Bronchitis - eigentlich eine positive Entwicklung. Doch welche Auswirkungen hat das auf das Immunsystem? Arne Meinshausen erklärt: Wer ständig mit Erregern kämpfe, sei in der Regel seltener krank. Wenn die Abwehrkräfte nun aufgrund der Pandemie runtergefahren werden, könne es schon sein, dass sich die Menschen im nächsten Winter schneller oder häufiger erkälten. "Aber das ist Spekulation", so Meinshausen.

