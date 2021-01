CDU macht sich für Carsharing-Angebot in Witten stark

Vier Elektroautos bieten die Wittener Stadtwerke, die Stadt sowie die Universität abends und an den Wochenenden Bürgern zum Anmieten an.

Die Wittener CDU macht sich für das Carsharing in der Stadt stark. In einem Antrag, der am 8. März im Verkehrsausschuss beraten werden soll, fordert die CDU-Fraktion die Stadtverwaltung auf, entsprechende Angebote, die es bereits am Markt gibt, zu prüfen.

Carsharing-Systeme seien ein Baustein für ein klimaschonendes Verkehrsnetz, betonen die Christdemokraten. „Potential" hierfür gebe es etwa in Wohnsiedlungen, die nicht gut an den ÖPNV angebunden seien. Christian Held, verkehrspolitischer Sprecher der Partei, verweist auch auf die hohen Kosten für ein Auto. Werde ein Wagen nur selten benötigt, sei Carsharing eine günstige Alternative.

CDU-Witten verweist auf das Beispiel Herdecke

In ihrem Antrag fordert die CDU, dass Faktoren ermittelt werden sollen, anhand derer Charsharing-Standorte festgelegt werden können. Zusätzlich sollen Gespräche mit Carsharing-Anbietern aufgenommen werden. Held: „Die Kommunen können Stellplätze ausweisen und somit die Angebote fördern."

Ein gut funktionierendes Carsharing-Angebot gebe es zum Beispiel mit dem 2007 gegründeten Herdecker Verein „Statt- Auto", sagt Held. „Mitglieder des Vereins sind die, die die Autos nutzen - Privatleute, aber auch das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke", erklärte der Geschäftsführer des Vereins, Michael Ronnefeldt, auf Anfrage unserer Redaktion.

Nach den Vorstellungen der CDU sollte von der Stadtverwaltung auch ausgelotet werden, wer als potentieller Mieter von Carsharing-Autos in Witten infrage kommen könnte. Vorstellbar wären etwa Unternehmen, die Wohnungswirtschaft, die Stadtwerke und die Stadtverwaltung. Christian Held: „Solch ein Angebot muss ja wirtschaftlich funktionieren."

Vier Elektroautos bieten bereits die Stadtwerke Witten gemeinsam mit der Uni und der Stadtverwaltung zur Anmietung an. Tagsüber nutzen städtische und Universitäts-Mitarbeiter die Renault Zoe dienstlich. Abends und an den Wochenenden können Bürger die E-Autos anmieten. 615 Fahrten wurden mit den Fahrzeugen im vergangenen Jahr insgesamt unternommen, sagt Stadtwerke-Sprecherin Julia Pfannkuch.

