Corona: Diese Angebote machen Wittener Gemeinden zu Ostern

Kirche zuhause - kann das gehen? Für den katholischen Pfarrer Fritz Barkey, Leiter des pastoralen Raums Witten, ist das keine Frage: "Natürlich geht das. Ich kann mich persönlich intensiv mit den Feiertagen beschäftigen und konzentriert auf das Wesentliche die Feiertage gestalten." Die Losung sei in diesem Jahr ganz klar: "Bleibt zu Hause!" Dennoch müsse niemand auf die Osterbotschaft verzichten. Barkey staunt: "Es ist ganz unglaublich, was es jetzt auf dem digitalen Markt alles gibt." Die Gemeindemitglieder seien erstaunlich kreativ und hätten verschiedene Online-Angebote zusammengestellt.

Auch der Ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten bietet Wohnzimmer-Gottesdienste, Live-Streaming oder Mutmach-Videos auf dem eigenen YouTube-Kanal. "Die Christinnen und Christen tun derzeit viel, um miteinander in Kontakt zu bleiben und einander zur Seite zu stehen. Und vor allem: Um Gott zu dienen", so Pressesprecherin Nicole Schneidmüller-Gaiser. Ob nun auf der Terrasse beim gemütlichen Familienfrühstück oder statt Tischgebet vor dem Abendbrot: Online-Angebote machten es möglich, sogar mehrere Gottesdienste an einem Sonntag zu feiern.

Diese Angebote gibt es in Witten unter anderem:

Katholische Kirche:

Die Angebote der katholischen Gemeinde sind auf katholisch-in-witten.de gesammelt. Auf der Seite werden Geistliche Impulse, Andachten und Meditationen angeboten. Unter anderem gibt es Gedanken über Musik von Johann Sebastian Bach zum Karfreitag von Pfarrer Friedrich Barkey und Christian Vorbeck. Viele katholische Kirchen sind tagsüber zum persönlichen Gebet geöffnet.

Kirchenkreis Hattingen-Witten:

Mit Impulsen will der Evangelische Kirchenkreis Hattingen-Witten mit den Menschen der Region in Kontakt bleiben. Das Angebot ist über die Homepage des Kirchenkreises www.kirche-hawi.de und dort über den Button „Andachten, Mutmacher und mehr“ abrufbar.

Das bieten die evangelischen Gemeinden:

Annen: Spezielle Gottesdienste zu Gründonnerstag, Karfreitag (Pfarrerin Sabine Maiwald-Humbert), Karsamstag (Vikar Stefan Hinsel), Ostersonntag und Ostermontag (Mark Neuhaus) sind jeweils ab 7 Uhr als YouTube-Video abrufbar. Zu erreichen ist der Kanal über die Homepage der Gemeinde: https://www.bis-sonntag.de/gemeinde-aktuell/ oder über den YouTube-Kanal de von Pfarrer Claus Humbert. Die Annener Kirche ist an den Feiertagen täglich zwischen 15 und 17 Uhr zum stillen Gebet geöffnet.

Creative Kirche: Wohnzimmer-Gottesdienste und den "Oster-Countdown" findet man im YouTube-Kanal der Creativen Kirche.

Herbede: Die Gottesdienstgruppe #Kreuzweise aus Witten-Herbede hat zwei Videos erstellt, die über den YouTube-Kanal des Kirchenkreises abrufbar sind – und zwar ab der Osternacht.

Johannis: Die Feier gemeinsamer Gottesdienste ist derzeit nicht möglich, aber das Singen ist nicht verboten. Und manche Lieder bekommen in diesen Tagen eine ganz neue Kraft und Bedeutung. Sie sind eine ganze Andacht. So hat die Kirchenmusikerin der Johannisgemeinde Witten, Miso Kim, einige Kirchenlieder eingespielt und mit Text zum Mitsingen unterlegt. (Auf Youtube: mk.Joki suchen) Die Sammlung wird in den nächsten Wochen erweitert. Rückmeldungen (auch Wunschlieder) gerne an kim@kirche-hawi.de oder infojohanniswit@kirche-hawi.de.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Witten.