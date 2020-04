Corona: EN-Kreis meldet zwei Todesfälle am Wochenende

Witten. Einen Corona-Todesfall hat der EN-Kreis am Sonntag (26.4.) gemeldet. Bereits am Samstag war eine Frau verstorben. Damit gibt es nun elf Opfer.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis muss einen weiteren Todesfall vermelden – damit gibt es am Wochenende (25./26. April) schon zwei Corona-Opfer im Kreis: Eine 80-jährige Frau aus Gevelsberg ist am Sonntag dem Virus erlegen. Bereits am Samstag war eine 82-Jährige Gevelsbergerin gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Kreis auf elf. In Witten gibt es bislang zwei Todesopfer: Am 5. April starb ein 36-jähriger Wittener im Marien-Hospital, am 13. April ein 70-Jähriger im EvK.

Wittener Zahlen bleiben weiter stabil

Die Zahl der Infektionen im Kreisgebiet liegt aktuell (Sonntag, 26. April) bei 375. Davon gelten 300 als genesen. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, damit um 2 gestiegen. In Witten bleibt die Zahl konstant bei 96 Infizierten, 82 von ihnen gelten als geheilt.

Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis derzeit 8 Corona-Patienten. 3 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 2 davon werden beatmet. Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 255 Personen im Kreis.