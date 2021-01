Corona: Erneut ein Altenheimbewohner in Witten verstorben

Ein Mann, der zuletzt in Haus Buschey in Witten lebte, ist in Zusammenhang mit Corona verstorben.

Witten. Die Inzidenzwerte im EN-Kreis und in der Ruhrstadt sinken weiter. Doch erneut sind drei Menschen gestorben, einer davon aus Witten.

Die Zahl der Infizierten im Ennepe-Ruhr-Kreis ist innerhalb der letzten 24 Stunden erneut nur leicht gestiegen - um 23. Die Zahl der Todesfälle dagegen hat sich weiterhin erhöht. Drei Menschen sind gestorben, darunter einer aus Witten.

Bei dem Mann aus Witten handelt es sich um einen 89-Jährigen. Er lebte zuletzt in Haus Buschey. Damit erhöht sich die Zahl der Toten in der Ruhrstadt auf 34.

Außerdem sind zwei Männer aus Hattingen verstorben: ein 85-Jähriger und ein 92-Jähriger. Der ältere war Bewohner des Pflegeheims St. Josef. Die Zahl der Todesfälle liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis nun bei 156. Die 156 im Ennepe-Ruhr-Kreis Verstorbenen kommen aus Breckerfeld (4), Ennepetal (8), Gevelsberg (16), Hattingen (40), Herdecke (30), Schwelm (7), Sprockhövel (13), Wetter (4) und Witten (34).

Insgesamt gibt es nun (Stand Sonntag, 3.1.) 6465 bestätigte Corona-Fälle, von diesen sind aktuell 948 infiziert, 5361 gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt damit im Kreisgebiet bei 122,18 (Vortag: 129,58). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 91 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 15 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 12 werden beatmet.

In Witten gibt es nun 1870 bestätigte Infektionen, acht mehr als am Vortag. Derzeit sind 354 Menschen erkrankt, 1482 haben das Virus überstanden, 334Wittener sind daran gestorben. Die Inzidenz ist auf 139,77 (Vortag: 151,92) gesunken.

