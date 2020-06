Corona-Fall bei Erzieherin: Kind infiziert, Kita geschlossen

Witten. Nach der Corona-Infektion einer Kita-Erzieherin in Witten gibt es einen weiteren positiven Befund: Ein Kind hat sich infiziert. Die Kita ist zu.

Nach dem Corona-Fall in einer Wittener Kita gibt es nun eine weitere Infektion: ein Kita-Kind. Weitere Abstriche seien nun nötig und in Vorbereitung, heißt es vom Gesundheitsamt des EN-Kreises. Diese seien für Dienstag geplant.

Am Freitag (5. Juni) war bekannt geworden, dass sich eine Erzieherin einer Wittener Kindertagesstätte mit dem Corona-Virus infiziert hat. Daraufhin wurden fünf Kollegen und elf Kinder auf das Virus Sars-Cov-2 getestet. Einer dieser Tests sei positiv ausgefallen, so der Kreis. Insgesamt befinden sich derzeit elf Kinder und sechs Mitarbeiter der Kita sowie zehn betreuende Angehörige in Quarantäne. Die betroffene Kita ist geschlossen.

Kreis macht keine Angaben über betroffene Kita

Weiterhin macht das Gesundheitsamt keine Angaben darüber, um welche Einrichtung es sich handelt. Heute ist in den anderen Kindertagesstätten der Stadt der eingeschränkte Regelbetrieb für rund 3130 Kinder wieder gestartet. Träger hatten schon vorab ihre Sorge darüber geäußert.

Aktuell zählt der EN-Kreis 447 bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten 406 als genesen, 27 sind derzeit erkrankt. In Witten sind es insgesamt 119 Corona-Fälle. 103 Menschen haben die Krankheit überstanden, 14 Wittener zeigen Symptome der Krankheit Covid-19. Übers Wochenende ist die Zahl der Infizierten in Witten um drei angestiegen, kreisweit kamen sechs Fälle hinzu.

