Corona: Feuerwehr rückt zu Seniorenheim in Witten-Annen aus

Zum Awo-Seniorenzentrum in Witten-Annen rückten am Samstagmittag die Feuerwehr, die Polizei und Notärzte aus.

Witten. Eine besorgte Pflegekraft des Awo-Seniorenzentrums an der Kreisstraße hat am Samstag einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst.

Drei Notärzte und die Wittener Feuerwehr sind am Samstagmittag (23.1.) zum Awo-Seniorenzentrum an der Kreisstraße ausgerückt. Eine Pflegekraft hatte den ärztlichen Notdienst alarmiert, weil der Zustand von an Corona erkrankten Bewohnern des Annener Altenheims nicht gut sei.

Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Björn Krutwig sind im Awo-Seniorenzentrum derzeit 43 alte Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Wittener Feuerwehr war von der Kreisleitstelle alarmiert worden, weil es zunächst geheißen hatte, im Seniorenheim gebe es viele Verletzte, so Krutwig. Für den Einsatz hatte die Polizei die Kreisstraße gesperrt.

Feuerwehr Witten war auch mit einem kompletten Löschzug vor Ort

Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass es der besorgten Pflegekraft um ärztliche Untersuchungen der Bewohner ging. Alle 43 Senioren wurden vorsorglich von den drei Notärzten angesehen. Auch der leitende Notarzt des EN-Kreises sei vor Ort gewesen, so Björn Krutwig. Zwei Bewohner seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Für die Feuerwehr, die auch mit einem kompletten Löschzug vor Ort war, war der Einsatz nach drei Stunden um 15.30 Uhr beendet.

