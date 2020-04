Corona in Witten: Die Nachrichten vom 30. März bis 5. April

Witten. Corona legt das öffentliche Leben in Witten lahm. Alle Informationen finden Sie in unserem Newsblog – hier vom 30. März bis 5. April.

Das Coronavirus schränkt weiterhin das öffentliche Leben in Witten ein. Schulen und Kitas sind dicht, ebenso Schwimmbäder, Kultureinrichtungen und Bibliothek. Die Zahl der Corona-Infektionen hat sich in den letzten zwei Wochen versechsfacht. Das Marien-Hospital denkt in einem internen Schreiben an seine Mitarbeiter über Kurzarbeit nach.

Den aktuellen Ticker finden sie hier.

.

.

Die Meldungen der Woche vom 30. März bis 5. April im Überblick

So lief der Sonntag (5. April)

17.56 Uhr: Der Kemnader See war am Wochenende wegen des Traumwetters überlaufen. In anderen Naherholungsgebieten ist es dagegen wegen der Corona-Gefahr ruhig geblieben.

12.41 Uhr: In Witten gibt es derzeit laut Gesundheitsamt 67 Corona-Fälle, gestern waren es 65. 22 Wittener haben die Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 bereits überstanden. Im gesamten EN-Kreis gibt es jetzt 260 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 96 als genesen. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, damit um 6 gestiegen.

20 Corona-Patienten werden derzeit stationär in Krankenhäusern im Kreis behandelt. Zwei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, eine Person wird beatmet. Symptome von Covid-19 zeigen derzeit insgesamt 163 Betroffenen im Kreis, 45 davon aus Witten.

Als begründete Verdachtsfälle gelten momentan 239 Bürgerinnen und Bürger, 60 davon kommen aus Witten. Für die bestätigten Fälle sowie für die begründeten Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 484 Personen im Kreis.

12.07 Uhr: Mit zweistelligen Millionenverlusten rechnet Wittens Kämmerer wegen der Corona-Krise. Er hofft auf einen Rettungsschirm des Landes für die Städte. Die Corona-Krise dürfte der bislang erfolgreichen Haushaltssanierung in Witten ein jähes Ende setzen. Gerade der zu erwartende Einbruch der Gewerbesteuer lässt ein dickes Minus erwarten.

So lief der Samstag (4. April):

16.21 Uhr: Auch bei Beerdigungen gelten in Zeiten von Corona etliche Beschränkungen. Wittener Pfarrer und Bestatter erzählen - und loben die Trauernden. „Höchstens fünf bis zehn Personen dürfen an einer Beerdigung teilnehmen“, sagt Daniel Stein vom Wittener Bestattungshaus König. Doch damit hören die Beschränkungen längst nicht auf.

12.43 Uhr: In Witten gibt es derzeit laut Gesundheitsamt 65 Corona-Fälle, gestern waren es 62. 21 Wittener haben die Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 bereits überstanden. Im gesamten EN-Kreis gibt es jetzt 254 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 85 als genesen. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, damit um 9 gestiegen.

22 Corona-Patienten werden derzeit stationär in Krankenhäusern im Kreis behandelt. Drei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, zwei Personen werden beatmet. Symptome von Covid-19 zeigen derzeit insgesamt 168 Betroffenen im Kreis, 44 davon aus Witten.

Als begründete Verdachtsfälle gelten momentan 251 Bürgerinnen und Bürger, 66 davon kommen aus Witten. Für die bestätigten Fälle sowie für die begründeten Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 522 Personen im Kreis.

10.14 Uhr: Wer am Rande des Existenzminimums lebt, den trifft die Coronakrise doppelt hart. Doch wie schlimm ist die Lage für Bedürftige in Witten wirklich? Ein-Euro-Jobs fallen weg. Mancher Bedürftige traut sich wegen der Kontaktsperre nicht zur Tafel, um günstig Lebensmittel zu erstehen. Doch wie schlimm ist die Lage in Witten wirklich?

So lief der Freitag (3. April)

18.22 Uhr: In Witten gibt es derzeit laut Gesundheitsamt 62 Corona-Fälle, gestern waren es 60. 18 Wittener haben die Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 bereits überstanden. Im gesamten EN-Kreis gibt es jetzt 245 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 76 als genesen. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, damit um 19 gestiegen.

21 Corona-Patienten werden derzeit stationär in Krankenhäusern im Kreis behandelt. Drei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, zwei Personen werden beatmet. Symptome von Covid-19 zeigen derzeit insgesamt 168 Betroffenen im Kreis, 44 davon aus Witten.

16.48 Uhr: In der Grundschule in Witten-Rüdinghausen werden auch in den Osterferien Kinder betreut. Die geplanten Ausflüge fallen allerdings aus.

16.33 Uhr: In den Wittener Hotels dürfen nur noch Menschen übernachten, die aus beruflichen Gründen in der Stadt sind. Die Gäste bleiben aus. „Wir haben Einbußen von mindestens 80 Prozent,“ sagt Lukas Zeuch vom Parkhotel.

16.12 Uhr: Die gute Nachricht: Infizierte Seniorin ist auf dem Weg der Besserung. Das teilt der EN-Kreis mit. Für die sechs Mitarbeiter und einen Bewohner des Heims, die ebenfalls getestet wurden, konnte er inzwischen Entwarnung geben. In den Wittener Heimen herrscht derweil immer noch der absolute Ausnahmezustand. Die Isolation belastet Bewohner und Mitarbeiter der Wittener Heime sehr.

15.54 Uhr: Witten bleibt als Trau-Ort selbst in der Corona-Krise eine gefragte Adresse. Im Wonnemonat Mai könnte sogar ein neuer Rekord geschrieben werden. 20 Paare gaben sich noch im März in Witten das Ja-Wort. Um die 40 werden es im April sein, zehn machten einen Rückzieher.„Eine Verschiebung ist nach Absprache jederzeit möglich“, sagt Standesamtsleiter Volker Banhold.

13.24 Uhr: Zwei Gabenbäume stehen am Hauptbahnhof und am Ossietzky Platz in Witten. Die mit Lebensmitteln gefüllten Tüten sollen Bedürftigen zu Gute kommen. Wer helfen möchte, kann ebenfalls Tüten mit haltbaren Lebensmitteln, Kleidung oder Hygieneartikeln an einem der beiden Gabenbäume aufhängen.

11.16 Uhr: Die katholischen Gemeinden in Witten halten sich auch zu Ostern an das Kontaktverbot wegen des Coronavirus’. Alle Gottesdienste fallen daher aus. Darauf weist Fritz Barkey, Leitender Pfarrer des Pastoralen Raums, jetzt hin.

10.51 Uhr: Die Schüler des Berufskollegs Witten sind derzeit nicht im Unterricht, aber viele im Job. Ihnen möchte die Schule mit einem Brief Danke sagen. „Wir sind stolz auf Sie“ heißt es darin. Der ganze Brief ist auf dem Instagram-Account der Schule und auf ihrer Homepage zu lesen: www.bkwitten.de

So lief der Mittwoch (1. April)

18.41 Uhr: In der Stadtbibliothek Witten kann man weiterhin Bücher und Hörspiele ausleihen. Die Onleihe Ruhr macht’s möglich. Welche Angebote es gibt und welche Tipps eine Bibliothekarin gibt, lesen Sie hier.

18.36 Uhr: Im Marien-Hospital Witten ist wegen Corona nur die Hälfte der Betten belegt. Mitarbeiter sollen Überstunden abbauen. In einem internen Schreiben ist auch von Kurzarbeit die Rede. Mitarbeiter sind entsetzt.

17.21 Uhr: In Witten gibt es derzeit laut Gesundheitsamt 58 Corona-Fälle, gestern waren es 49. 16 Wittener haben die Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 bereits überstanden. Im gesamten EN-Kreis gibt es jetzt 218 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 65 als genesen. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, damit um 17 gestiegen.

Zwölf Corona-Patienten werden derzeit stationär in Krankenhäusern im Kreis behandelt. Drei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, eine Person wird beatmet. Symptome von Covid-19 zeigen derzeit insgesamt 152 Betroffenen im Kreis, 42 davon aus Witten.

16.47 Uhr: Die Wittener Gastronomen kämpfen in der Corona-Krise ums nackte Überleben. Kneipen, Restaurants und Bars sind dicht, die Umsätze praktisch von jetzt auf gleich komplett weggebrochen. Lange können sie diese Situation nicht mehr stemmen, da sind sich Kneipenwirte und Hotelbetreiber einig.

16.37 Uhr: Aufenthaltstitel müssen trotz der Einschränkungen durch die Coronakrise verlängert werden. Das teilt die Ausländerbehörde der Stadt Witten mit. Da wegen der Vorsichtsmaßnahmen auch bei diesem Amt kein Publikumsverkehr möglich ist, müssen Verlängerungen von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsgestattungen oder Duldungen rechtzeitig auf anderem Weg beantragt werden. „Dies kann auch formlos - z. B. per E-Mail oder per Post – erfolgen“, erklärt Mitarbeiter Leif Berndt.

13.19 Uhr: Die Coronakrise macht kreativ. Weil die angeordnete Schließung das wirtschaftliche Aus bedeuten würde, setzt zum Beispiel Jens Beckmann von der Wittener Musikschule an der Ruhr nun auf Online-Unterricht via Skype. Auch die Tanzschule Feldmann-Hartmann bietet ihren Kunden Kursinhalte mittels Videoplattform an.

12.48 Uhr: Die Wittener Händler reagieren auf die aktuelle schwierige Lage und bauen ihr Liefer- und Abholangebot deutlich aus. Gebündelt werden sollen die Angebote auf einem Online-Portal, das die Standortgemeinschaft Witten in den nächsten Tagen starten möchte. Interessierte Gewerbetreibende können sich melden bei: Angelika Bilow-Hafer von der GenussGalerie Hafer (Tel: 02302 205 1665, www.genussgalerie-hafer.de) oder bei Christina Gasssmann-Berger vom Kaufhaus Gassmann (Tel: 02302 57079, kaufhaus.gassmann@cityweb.de).

11.34 Uhr: Die Umladeanlagen des Ennepe-Ruhr-Kreises in Witten (Bebbelsdorf 73) und Gevelsberg (Hundeicker Str. 24-26) sind ab Montag, 6. April, wieder geöffnet. Bürger können Wertstoffe und Abfälle dann wieder zu den bekannten Öffnungszeiten abgeben. „In der derzeitigen Situation sollten nur dringend zu entsorgende Dinge abgegeben werden“, bittet die Kreisverwaltung. Mit Wartezeiten muss gerechnet werden. Vor gut zwei Wochen hatte die Kreisverwaltung die Umladeanlagen mit Blick auf das sich ausbreitende Coronavirus und die Vorgabe, soziale Kontakte soweit irgend möglich einzuschränken, vorrübergehend komplett geschlossen.

10.21 Uhr: In der Corona-Krise stehen die Kreise vor enormen Herausforderungen. Der Landkreistag NRW fordert daher von Bund und Land, Finanzmittel für die Kreise zum Ausgleich der Pandemiefolgen und zur Sicherung der kommunalen Infrastruktur während der Dauer der Krise bereitzustellen. „Die NRW-Kreise und eben auch der Ennepe-Ruhr-Kreis mobilisieren gerade in den derzeit so entscheidenden Gesundheits- und Sozialbereichen zusätzliche Mittel, um die Corona-Krise zu managen“, so Landrat Olaf Schade. Hinzu kämen weitere Maßnahmen, an denen die Kommunen wesentlich beteiligt seien: etwa die Übernahme der Hälfte der Kita-Elternbeiträge zunächst für den Monat April. „Gleichzeitig steht die Refinanzierung der Kommunen insgesamt in Frage, da mit einem Rückgang der Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen zu rechnen ist“, warnt Schade.

So lief der Dienstag (31. März)

18.14 Uhr: Der Wittener Circus Antoni musste wegen der Corona-Pandemie alle Gastauftritte absagen. Normalerweise würde der Circus ab April durch NRW touren. „Wir wissen nicht, wie es weiter gehen soll“, sagt Ramona Tränkler, die den Circus gemeinsam mit ihrer Familie betreibt.

17.02 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle ist Im EN-Kreis weiter gestiegen. Nach der neuesten Statistik gelten Stand Dienstagnachmittag 201 Bürger als an Covid-19 erkrankt. Gestern waren es 146. Dieser scheinbar sprunghafte Anstieg erklärt sich mit einer veränderten Zählweise: Bis Montag rechnete das Gesundheitsamt noch die Gesundeten aus den Fallzahlen heraus. Ab Dienstag zählen diese nun zu den „Erkrankten“.

Die heutige Zahl von 201 Corona-Fällen muss also mit der Vortageszahl von 191 Covid-19-Patienten verglichen werden. Aktuell zeigen 146 Personen im Kreis Symptome, 37 davon aus Witten. Insgesamt zählen in Witten aber jetzt 49 Menschen als Corona-Fälle. Von ihnen sind zwölf bereits wieder geheilt.

Stationär behandelt werden in den Krankenhäusern im Kreis aktuell neun Corona-Patienten. Einer von ihnen wird intensivmedizinisch betreut. 55 Bürger im Kreisgebiet gelten inzwischen als von Corona geheilt, elf mehr als am Vortag.

15.52 Uhr: In der Corona-Krise sollten Wohnungskonzerne auf Dividenden verzichten, fordert der Mieterverein Witten. Der Überschuss soll stattdessen Mieten stabilisieren.

15.28 Uhr: Bis Mitte März ist die Zahl der Arbeitslosen in Witten leicht gesunken. Inzwischen haben aber viele Betriebe im EN-Kreis Kurzarbeit angemeldet.

14.56 Uhr: Die Stadt bittet alle Eltern, die Kita-Gebühren für April nicht zu überweisen. Die Gebühren werden vorerst ausgesetzt.

13.20 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus können Wittener einen Teil der Rechenleistung ihres PCs der Wissenschaft spenden. Hier steht, wie’s geht.

12.47 Uhr: In Witten ist mehr erlaubt als manche meinen: etwa kleine private Geburtstagsfeien, ein Abendessen mit Freunden oder das Helfen bei Umzügen. Die Stadt hat auch ihr FAQs erneuert, zu finden hier. Eine Übersicht gibt es hier.

12.45 Uhr: Die Stadt sagt den für den 5. April angekündigten verkaufsoffenen Sonntag in Herbede ab. Auch das Stadtradeln wird erst nach den Sommerferien stattfinden. Der geplante Zeitraum vom 17. Mai bis 6. Juni 2020 sei durch die allgemeinen Sicherheits- und Vorsorgemaßnahmen im Rahmen der Corona-Krise nicht einzuhalten, heißt es seitens der Stadt. Wann genau die Aktion nachgeholt, steht aber noch nicht fest.

11 Uhr: Auch die Wittener Schüler bangen um ihr Abitur. Dass es keine Mottowochen geben wird, ist das geringste Problem.

So lief der Montag (30. März)

18.11 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen hat sich in Witten in zwei Wochen versechsfacht. Auch jüngere Patienten sind betroffen. Wie Mediziner die Lage einschätzen.

17.18 Uhr: Wie verteilen sich die Corona-Fälle auf die Städte des EN-Kreises? Unsere Karte gibt einen Überblick.

16.58 Uhr: Ärzte, Pflegekräfte und ältere Menschen leiden unter dem Mangel an Atemschutzmasken. Daher nähen viele Wittener die Masken einfach selbst.

15.37 Uhr: Wird das Kontaktverbot in Witten eingehalten? Bislang hat das Ordnungsamt Unvernünftige ermahnt. Künftig möchte die Behörde strenger vorgehen.

14.45 Uhr: Immer mehr Wittener Gruppen und Vereine veröffentlichen in den sozialen Netzwerken einen digitalen Gruß – Collagen, die zum Daheimbleiben und Zusammenstehen ermuntern. Die Lehrer des Schiller-Gymnasiums haben sich besonders Mühe gegeben und eine Nachricht an ihre Schüler veröffentlicht.

14.30 Uhr: In Witten sind nun 36 Menschen an Covid-19 erkrankt. Rechnet man die Zahl der Gesundeten mit ein, sind das sechs neue Infektionen im Vergleich zum Sonntag. In Witten haben Stand Montagmittag elf Menschen die Infektion überstanden. Im EN-Kreis ist die Zahl der Coronafälle auf 146 gestiegen, am Sonntag waren es 136. Gleichzeitig stieg kreisweit die Zahl der Gesundeten von 33 auf 44. Da die geheilten Menschen aus der Statistik fallen, wurden zwischen Sonntag und Montag also 21 neue Fälle von Corona-Infektionen bekannt. Als begründete Verdachtsfälle gelten momentan 330 Bürger. Nimmt man aktuell erkrankte plus geheilte Menschen zusammen, waren oder sind bislang 191 Menschen im Kreis von Sars-CoV-2 betroffen.

13.40 Uhr: Auch in Witten gilt der Sonderfahrplan für den Nahverkehr. Das bedeutet: Der RE4 und der RE16 fallen bis April aus.

12.20 Uhr: Seit zwei Wochen arbeitet auch die Wittener Lokalredaktion im Homeoffice, nur ein Redakteur hält in der Redaktion die Stellung. Hier geben wir einen kleinen Einblick in unseren neuen Alltag.

.