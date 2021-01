Corona in Witten: Kreis-Inzidenz ist auf 97,80 gesunken

Witten Die Inzidenz im EN-Kreis ist erstmals seit Oktober unter 100 gesunken. Auch Witten zählt derzeit nur wenige Neuinfektionen mit Corona.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im EN-Kreis erneut gesunken. Sie liegt nun (Stand Dienstag, 26.1.)bei 97,80 (Vortag 103,67). Damit liegt dieser Wert erstmals seit dem 25. Oktober wieder unter 100. Die bisher höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte die Kreisverwaltung am 19. Dezember (233,87) vermelden müssen.

In Witten bleibt dieser Wert im Vergleich zum Vortag unverändert bei 142,81. Aber auch hier zeichnet sich ein leichter Abwärtstrend ab.

Zahl der Neuinfektionen in Witten und dem Kreis bleibt auf verhältnismäßig niedrigem Niveau

Im Kreis und in der Ruhrstadt steigen die Zahlen weiterhin nur moderat an: In Witten um vier neue Infektionen in den vergangenen 24 Stunden auf insgesamt 2369 Corona-Fälle. Aktuell infiziert sind in Witten 379 Menschen, 1919 gelten als genesen.

Im Kreis stieg die Zahl der Infektionen um 18 neue Fälle auf nun 7698 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Von diesen sind aktuell 832 infiziert, 6635 gelten als genesen.

58 Covid-Patienten liegen derzeit im Krankenhaus

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 58 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Neun von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, sieben beatmet.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist derweil um zwei auf 231 gestiegen. Verstorben sind eine 70-jährige Frau aus Ennepetal sowie eine 94-jährige Bewohnerin des Awo-Seniorenzentrums Witten. Damit sind es nun insgesamt 231 Todesfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis, 71 davon in Witten.

