Corona in Witten: Was zu Ostern erlaubt ist - und was nicht

Witten Osterfeuer sind verboten, doch in Witten muss an Ostern niemand auf einen Spaziergang verzichten. Was derzeit alles erlaubt ist und was nicht.

Bund und Land haben in den letzten beiden Wochen eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen erlassen, die das öffentliche Leben regeln. Da verliert man schnell den Überblick. Was ist in Zeiten von Corona an den Osterfeiertagen noch erlaubt, was ist verboten?

Da ältere und kranke Menschen vom Coronavirus besonders gefährdet sind, sind Besuche in Seniorenheimen, Krankenhäusern und Einrichtungen für Behinderte derzeit grundsätzlich untersagt. Das gilt natürlich auch für die bevorstehenden Feiertage.

Osterbesuch bei der Familie ist in NRW grundsätzlich erlaubt

Anders als in anderen Bundesländern ist der Besuch unter Freunden und Verwandten in NRW aber nicht eingeschränkt und weiterhin erlaubt. Das Osterkaffeetrinken mit der Familie und das Grillen mit Freunden im eigenen Garten wären also grundsätzlich erlaubt.

Der Krisenstab des Kreises appelliert daher an die Eigenverantwortlichkeit der Menschen. "Jeder Kontakt ist nach wie vor mit den Risiken verbunden, sich anzustecken und andere zu gefährden", sagt dessen Leiterin Astrid Hinterthür. Je länger Kontakte dauern, desto riskanter seien sie. "Daher sollte - so schwer es auch fallen mag - im eigenen und im Interesse anderer, die Personenzahl so gering wie möglich gehalten werden", rät Hinterthür.

Ältere und Kranke nicht zur Familienfeier einladen

Ältere und kranke Menschen sollten aber keinesfalls eingeladen werden. Hier müsse in diesem Jahr der Griff zum Telefon ausreichen. Wer Freude schenken möchte, sollte ein Päckchen abgeben oder versenden, schlägt die Kreisverwaltung vor.

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in Witten in unserem Newsblog

Wer sich mit Verwandten und Freunden trifft, darf dies aber ausschließlich im privaten Bereich. Das Picknick auf der grünen Wiese und das Grillen im Stadtpark sind weiterhin verboten. Gleiches gilt in diesem Jahr auch für Osterfeuer. Diese habe die Landesregierung zu Wochenbeginn ohne Ausnahme untersagt, heißt es aus Schwelm.

Osterspaziergang nur zu zweit

Dem Osterspaziergang steht nichts im Wege, solange man unter freiem Himmel zu zweit unterwegs ist. Wer dabei Verwandte, Freunde und Bekannte trifft, darf sich mit Abstand auch unterhalten. Um den nötigen Abstand zu anderen Spaziergängern einhalten zu können, rät Krisenstabsleiterin Astrid Hinterthür, gut besuchte Orte besser von der Zielliste für den Osterspaziergang streichen. Den Kemnader See, der bereits am vergangenen Wochenende überlaufen war, sollte man also meiden.

Als Ausnahmen von der Zweierregel gelten Gruppen wie Eltern mit ihren Kindern, Lebenspartner und Mitglieder derselben häuslichen Gemeinschaft. Zudem können Minderjährige oder Menschen, die besonders viel Hilfe im Alltag brauchen, begleitet werden.

Mehr Nachrichten aus Witten finden Sie hier.