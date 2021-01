Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: Wieder sind in Witten drei Menschen in Zusammenhang mit Corona verstorben.

Corona Corona in Witten: Zahl der Todesfälle steigt weiter an

Witten. Die Zahl der Todesfälle wegen Corona nimmt weiter zu. Wieder sind drei Menschen in Witten gestorben, zwei lebten zuletzt im Altenheim.

Während die Inzidenzwerte in Kreis und Stadt weiter sinken, nimmt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona weiter zu. Wieder sind drei Menschen in Witten verstorben. Zwei von ihnen lebten zuletzt in Altenheimen.

Es handelt sich dabei um eine 96-Jährige, die im Lutherhaus in Bommern wohnte, sowie um eine 80-Jährige, die im Awo-Seniorenzentrum Egge lebte. Verstorben ist außerdem eine 83-jährige Wittenerin. Damit erhöht sich die Zahl der Toten in der Ruhrstadt auf 39.

Insgesamt 25 von ihnen haben zuletzt in Altenheimen gelebt. Verstorben sind elf Bewohner der Feierabendhäuser, vier Bewohner der Awo Egge, drei aus dem Lutherhaus Bommern, zwei der Seniorenresidenz Breddegarten, zwei von Chelonia Betreutes Wohnen sowie jeweils ein Bewohner von Haus Buschey, vom Haus am Voß'schen Garten und vom Seniorenhaus Witten-Stockum.

Im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden um sieben auf 165 gestiegen. Verstorben sind eine 86-jährige Herdeckerin. Dazu kommen drei weitere Verstorbene, die in Pflegeheimen gewohnt haben. Eine 98-jährige, eine 84-jährige und ein 87-jähriger lebten im Hattinger Altenheim St. Josef.



Die 165 im Ennepe-Ruhr-Kreis Verstorbenen kommen aus Breckerfeld (4), Ennepetal (8), Gevelsberg (16), Hattingen (43), Herdecke (31), Schwelm (7), Sprockhövel (13), Wetter (4) und Witten (39).

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt am Dienstag (5.1.) bei 108,91 (Vortag: 112,00).

In Witten gibt es 1885 (+8) bestätigte Corona-Fälle. Der Inzidenzwert liegt nun bei 129,65 (Vortag: 137,74). Aktuell infiziert sind in Witten 336 Menschen (-10). 1510 haben das Virus überstanden.

