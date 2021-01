Corona-Leugner warnen mit Flyern in Witten vor Impfungen

Dies Flugblätter haben Impfgegner unter anderem am Sonnenschein in Witten verteilt.

Witten. Am Sonnenschein in Witten wurden Flugblätter verteilt, die die Existenz des Coronavirus anzweifeln. Die Flyer sollen ältere Menschen ängstigen.

Flyer von Corona-Impfgegnern sind in Wittener Briefkästen verteilt worden - zum Beispiel am Sonnenschein. Die Seniorensicherheitsberaterin Ursula Tielmann zeigt sich geschockt von den dort aufgestellten Behauptungen. Auf den Flugblättern, die der Redaktion vorliegen, werden die Corona-Schutzmaßnahmen als "medizinisch unbegründete Panik" bezeichnet.

Der doppelseitig bedruckte Zettel war in der letzten Woche bereits in anderen Ruhrgebietsstädten wie Bochum, Essen und Oberhausen verteilt worden - und zwar zumeist in Wohngebieten, in denen viele ältere Menschen leben. In Bochum glaubt man deswegen an eine Kampagne, um ältere Menschen mit pseudowissenschaftlichen und manipulativen Aussagen in dem Flyer zu verunsichern. Auch die Wittenerin Ursula Tielmann, die ehrenamtlich für die Polizei als Seniorensicherheitsberaterin arbeitet, teilt diese Befürchtung: "Was dort behauptet wird, kann nicht so stehengelassen werden. Wir haben doch nur die Impfung, um aus dieser Corona-Sache rauszukommen."

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Witten lesen Sie jeden Abend im Witten-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Im Flyer-Impressum steht: "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie" mit Sitz in Passau. Kritiker werfen diesem 2020 gegründeten Verein vor, gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorzugehen. Der Verein behauptet im Flyer, dass es "in Deutschland 2020 weder ungewöhnlich hohe Sterbefälle gab, noch waren die Intensivstationen überlastet". Von unbegründeter Panikmache ist die Rede; und die Folgen der jetzigen Covid-19-Impfstoffe seien nicht bekannt.

Aussagen der Fachleute sind eindeutig

Aussagen, die der vorherrschenden Meinung unter den Experten widersprechen. Prof. Dr. Hanefeld, Medizinischer Geschäftsführer des Katholischen Klinikums Bochum, sagt: "Die Aussagen in dem Flyer sind veraltet, Stand Herbst. Und die Lage ist seitdem noch schwieriger geworden. Viele Menschen, zunehmend jüngere, liegen auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle steigt enorm. Impfen ist jetzt sehr wichtig, denn nur so können wir gegensteuern. Alle Impfstoffe sind geprüft und zugelassen."

Hier lesen Sie mehr Nachrichten aus Witten.