Corona: Weniger Patienten gehen in Witten zum Zahnarzt

Viele Patienten sagen derzeit aus Angst vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus ihre Zahnarzttermine ab oder verschieben Vorsorgetermine und mehrere Wochen. Doch Torsten Schudlich, Leiter der ans Marien-Hospital angegliederten Zahnklinik in Witten, hat trotzdem alle Hände voll zu tun. Denn im Gegensatz zu einigen seiner Kollegen, die ihre Sprechzeiten bereits auf das Nötigste reduziert haben, sagt der Chefarzt keine Termine ab.

Die Angst, sich bei einer Zahnbehandlung mit dem Coronavirus zu infizieren, sei völlig unbegründet, sagt Torsten Schudlich und verweist auf die schon in normalen Zeiten sehr hohen Hygienestandards. Auch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KZVWL) gibt Entwarnung: "Der Zahnarzt ist aufgrund des ohnehin sehr hohen Hygienestandards seiner Praxis auch in dieser Zeit in der Lage, Behandlungen in gewohnter Qualität und Sicherheit durchzuführen."

Die Zahnärzte und Mitarbeiter würden schon immer Schutzmasken, Brillen und Handschuhe tragen. Außerdem würden alle Instrumente sterilisiert und der Behandlungsraum sorgfältig desinfiziert, sobald ein Patient das Behandlungszimmer verlässt. Kein Patient müsse sich Sorgen machen, dass er sich in einer Zahnarztpraxis infizieren könne, heißt es von der KZVWL.

Chefarzt Torsten Schudlich versorgt Patienten mit Behinderungen

Zahnarzt Torsten Schudlich versorgt unter anderem auch Patienten mit Behinderungen oder besonderem Pflegebedarf. Eine Infektion kann für diese Menschen besonders gefährlich werden. Daher sei für die Klinik "die Einhaltung der nochmals erhöhten Hygienevorschriften von oberster Priorität". "Wir arbeiten in mehreren Teams, die zu unterschiedlichen Zeiten in der Klinik sind", sagt der 44-Jährige. So könne verhindert werden, dass sich die Mitarbeiter im Fall einer Infektion gegenseitig anstecken. "Außerdem haben wir insgesamt drei Wartebereiche eingerichtet, um die Patienten möglichst voneinander zu trennen."

Ohnehin werden Patienten gebeten, möglichst alleine zum Zahnarzt zu gehen. Ebenso sollten Menschen mit Erkältungssymptomen, so die KZVWL, nicht ohne vorherige telefonische Rücksprache in die Praxis kommen.

Leiter der Zahnklinik am Marien-Hospital in Witten besorgt Schutzkleidung aus China

Noch vor einigen Wochen sah die Situation in der Zahnklinik am Marien-Hospital ganz anders aus. Im März klagte Tosten Schudlich über katastrophale Zustände in seiner Praxis. Er befürchtete, dass ihm früher oder später die Schutzkleidung ausgehen würde. Denn Atemschutzmasken und Handschuhe seien zum damaligen Zeitpunkt kaum verfügbar gewesen.

Doch um sich, seine Mitarbeiter und Patienten keiner Gefahr auszusetzen, braucht der Zahnarzt eine ausreichende Schutzausrüstung. Sie besteht – neben Kitteln, Kopfhauben und Handschuhen – vor allem aus Mundschutzmasken. "Nur die sogenannten FFP2- oder FFP3-Masken schützen auch die Zahnärzte und Helferinnen, da nur diese die vorkommenden Aerosole sicher herausfiltern", sagt Schudlich. Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz könne lediglich das Risiko einer Tröpfeninfektion verringern und so vor allem andere vor Infektionen schützen.

Daher hat der Zahnarzt in den letzten Wochen selbst für Nachschub gesorgt. "Ich habe durch intensive Recherche und persönliche Kontakte die benötigten zertifizierten Schutzmasken zunächst im Inland und dann auch durch Bestellungen in China erworben." So könnten er und seine Mitarbeiter auch in den kommenden Wochen – gemäß den geforderten Hygienerichtlinien – Patienten in der Zahnklinik am Marien-Hospital versorgen.

Info:

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plant einen weiteren finanziellen Schutzschirm. Damit sollen unter anderem auch die Einnahmeausfälle von Zahnärzten abgefedert werden, die durch ausbleibende Patienten entstehen. Demnach sollen Zahnärzte 30 Prozent der Differenz zwischen angenommener Gesamtvergütung für das laufende Jahr und tatsächlich erbrachter Leistung erhalten.

Weitere Unterstützungsmaßnahmen wie Soforthilfen für Selbstständige und das Kurzarbeitergeld werden darauf nicht angerechnet.