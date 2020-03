Corona: Witten gibt Hohenstein und Hammerteich wieder frei

Aufgrund des seit Montag geltenden Kontaktverbots hält die Stadt eine Sperrung der Naherholungsgebiete nicht mehr für erforderlich – da sich ja ohnehin nicht mehr als zwei Personen dort zusammen aufhalten dürfen.

Deshalb werden die Zugänge zum Hohenstein, Kahlen Plack und Hammerteich wieder geöffnet. Sie waren am Freitag (20.3.) gesperrt worden, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Das hatte teilweise viel Protest in der Bevölkerung und bei Sportlern ausgelöst. Sie sahen sich bei all den derzeit geltenden Beschränkungen nun auch noch um ihre Wander- und Joggingstrecken gebracht..

Stadt schaltet Parkautomaten in Witten ab

Eine gute Nachricht gibt es für Autofahrer. Die Stadt nimmt sämtliche Parkautomaten wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus vorläufig außer Betrieb. Sie werden in den nächsten Tagen abgeschaltet. Auch ablaufende Anwohner-Parkausweise müssen vorerst nicht erneuert werden, die bestehenden gelten weiterhin.

Öffentliche Toiletten werden geschlossen, da die aktuell nötigen, sehr hohen Hygienestandards nicht mehr zu gewährleisten waren, so die Stadt. Das betrifft die Toiletten am Rathaus, am ZOB und an der Annen-/Ecke Bebelstraße.