Corona: Wittener kaufen zu Ostern doppelt so viel ein

Witten. In den Supermärkten in Witten ist vor den Ostertagen immer viel los. Wie Inhaber in der Corona-Krise dafür sorgen, dass kein Gedrängel entsteht.

Einkaufen vor Ostern ist immer schon eine Herausforderung gewesen. Jetzt, in der Corona-Krise, wird der Gang zum Supermarkt zum Abenteuer. Wie voll ist es, was fehlt in den Regalen, bekomm ich trotzdem meinen leckeren Spagel? Die Wittener haben jedenfalls eins gelernt: Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Vor Boni stehen am Gründonnerstag schon morgens um halb sieben rund 100 Kunden vor der noch verschlossenen Tür. Normalerweise öffnet der Supermarkt an der Pferdebachstraße erst um 7.30 Uhr. Damit sich nicht noch mehr Kunden vor dem Geschäft sammeln, hat Marktleiter Kevin Neale die Türen ausnahmsweise etwas früher aufgemacht. "Um 7 Uhr waren schon 100 Leute im Laden", sagt er. Mehr würde er aber auch nicht reinlassen. Jeder weitere Kunde müsse vor dem Center warten.

Mehl, Toilettenpapier und Hefe sind bei Boni noch vorrätig, letzteres gibt es aber nur auf Nachfrage. Auch die übrigen Lebensmittel können Kunden nicht in unbegrenzter Stückzahl auf das Kassenband legen. Damit für alle genug da ist, gibt es pro Käufer nur eine Packung Toilettenpapier.

Wittener stehen vor den Supermärkten Schlange

Bei Rewe Kesper ist das Toilettenpapier dagegen ständig ausverkauft. Seit Tagen stehen die Leute vor dem Laden an der Friedrich-Ebert-Straße ständig Schlange. "Das geht morgens um sieben los", sagt Geschäftsführerin Julia Rode – und würde sich auch bis zum Abend nicht ändern. Damit nicht zu viele Leute gleichzeitig in dem Supermarkt sind, muss jeder Kunde einen der 30 Einkaufswagen nehmen. "Die meisten sind aber sehr verständnisvoll und halten sich an die Regelung", sagt die 34-Jährige.

Damit Kunden sich nicht ärgern, dass Angebotsware nicht vorrätig ist, gibt es in dem Markt in Witten-Rüdinghausen ein neues Flugblatt. "Da stehen nur die Dinge drauf, die wir auch wirklich geliefert bekommen", so Rode. Denn viele Dinge würden derzeit überhaupt nicht in den Läden ankommen. So seien auch die gern zum Spargel gewünschte Sauce Hollandaise, Erbsen und Möhren in der Dose oder Trockenhefe derzeit oft vergriffen.

Im Edeka Schwalemeyer brauchen Wittener keinen Einkaufswagen

Die Idee, jeden Kunden zu verpflichten, einen Einkaufswagen zu nehmen, hält nicht jedes Geschäft für optimal. "Die Kunden lassen ihren Einkaufswagen sowieso irgendwo stehen", sagt Ralf Schwalemeyer vom Edeka in Bommern. An den Regalen würden sie dann wieder dicht beieinander stehen. Stattdessen zählen seine Tochter oder er die Kunden vor der Ladentür. "Wir lassen morgens immer zwischen zehn und 20 Kunden rein", sagt der 60-Jährige. Nachdem sich das Gedrängel an der Obsttheke gelegt hat, können die nächsten Kunden in den Laden, maximal jedoch 80.

Der Geschäftsführer hat bereits Anfang der Woche bemerkt, dass sich viele Kunden den Ratschlag zu Herzen genommen haben, die Ostereinkäufe nicht auf den letzten Drücker zu erledigen. Zwar kamen am Montag und Dienstag vor Ostern jeweils 500 Kunden weniger als sonst, dafür kauften sie diesmal doppelt so viel. Das liege auch daran, dass die Restaurants wegen der Corona-Pandemie über die Feiertage weiter geschlossen bleiben, so Schwalemeyer. Viele Menschen müssten an Ostern selbst den Kochlöffel schwingen.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.