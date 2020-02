Coronavirus: Atemschutzmasken sind in Witten Mangelware

Der Coronavirus ist nun auch in NRW angekommen. Rund 100 Kilometer von Witten entfernt, gibt es im Kreis Heinsberg den ersten bestätigten Fall der neuartigen Lungenkrankheit. Im EN-Kreis selbst gab es bislang noch keine bestätigten Verdachtsfälle, lediglich zwei Personen sind negativ getestet worden. Auch wenn Atemschutzmasken bereits vielerorts ausverkauft sind, rät Apotheker-Sprecherin Dorothe Werner zur Besonnenheit.

Schon seit mehreren Wochen seien keine Atemschutzmasken mehr verfügbar, so Werner. Ende Januar hat die 36-Jährige eine letzte Lieferung der speziellen Feinpartikel-Masken für ihre drei Apotheken erhalten, rund 100 Stück. Diese sind mittlerweile bereits verkauft. „Die Masken bieten aber auch nur einen mittelmäßigen Schutz“, betont die Apothekerin. Viel wirkungsvoller sei es, mehrmals am Tag die Hände mit Seife zu waschen.

Stadt Witten würde im Fall der Fälle eng mit dem Kreisgesundheitsamt zusammenarbeiten

Dorothe Werner ist Kreisvertrauensapothekerin im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Wittener Apothekerin rät zur Besonnenheit – und zum Händewaschen. Foto: MICHAEL C.MOELLER

Denn die Masken würden durch das beständige Ein- und Ausatmen feucht, verlieren dann ihre Barrierewirkung, erklärt Werner. Man könne sie also nicht den ganzen Tag über tragen. „Wir raten unseren Kunden auch generell nicht zum Kauf einer solchen Maske“, sagt die Kreis-Apotheker-Sprecherin. Ohnehin ist derzeit nicht absehbar, wann die Apotheken im Kreis wieder von den Großhändlern mit den FFP3-Masken versorgt werden können. FFP3 steht dabei für die höchste Schutzklasse der speziellen Atemmasken.

Käme es zu einem ersten Corona-Fall in Witten, würde die Stadt gemeinsam mit dem Kreisgesundheitsamt einen Krisenstab bilden, sagt Stadtsprecher Jörg Schäfer. Etwa mit Vertretern der Feuerwehr und des Ordnungsamtes. Dieser würde dann unter anderem entscheiden, ob hier in Witten Schulen und Kitas vorsorglich geschlossen werden – wie es am Mittwoch im Kreis Heinsberg der Fall war.

Amtsärztin sieht heimische Kliniken gut vorbereitet

Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein sieht die heimischen Kliniken „gut vorbereitet, wie sie mit möglichen Verdachtsfällen umgehen“. Für die Erstaufnahme und -versorgung gebe es genügend Isolierbetten in den EN-Krankenhäusern. So verfügt etwa auch das Ev. Krankenhaus an der Pferdebachstraße über eine ausgewiesene Infektionsstation.

Das Ev. Krankenhaus in Witten verfügt über eine Infektionsstation. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Fürchte man, sich mit dem gefährlichen Virus infiziert zu haben, sei der Weg in die Notaufnahme eines Krankenhauses die richtige Entscheidung. „Vor dem Betreten des Gebäudes sollten die Mitarbeiter aber natürlich entsprechend vorgewarnt werden“, unterstreicht die Medizinerin. Der Kreis stelle sich darauf ein, „dass uns die Krankenhäuser sofort kontaktieren“. „Wir werden dann miteinander besprechen, ob eine Weiterverlegung auf Isolierstationen etwa in Essen oder Düsseldorf erfolgen soll“, sagt die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes.

Gesundheitsamt könnte Hausquarantäne anordnen

Das Gesundheitsamt ermittelt dann Personen, die mit dem Infizierten Kontakt hatten – so wie es auch bei einem SARS-Fall 2003 in Hattingen der Fall war. Wer mit dem erkrankten Mann Kontakt hatte und sich möglicherweise angesteckt hatte, für den ordnete das Gesundheitsamt Hausquarantäne an. Vor rund zwei Wochen waren im EN-Kreis zwei Personen auf den Coronavirus getestet worden. Beide hatten Erkältungssymptome gezeigt und waren zuvor in Fernost gewesen. Die Abstriche waren aber negativ.

Im Zentrum der Versorgung von Verdachtspatienten in NRW stehen die Unikliniken Essen und Düsseldorf. Eine Sondereinheit der Essener Feuerwehr, die „Bio Taskforce“, würde im Fall der Fälle Patienten mit speziellen Fahrzeugen dorthin bringen. An den Kliniken gibt es Isolierstationen mit Unterdruckschleusen, damit der Virus nicht aus den Zimmern in den Rest des Gebäudes gelangen kann. Seit rund zwei Wochen hält das Uniklinikum Essen auch Schnelltests für den Virus bereit.