Coronavirus: EN-Landrat muss in häusliche Quarantäne

Witten. Corona legt immer stärker das öffentliche Leben in Witten lahm. Alle aktuellen Informationen finden Sie bei uns in diesem Newsblog.

Das Coronavirus schränkt auch das öffentliche Leben in Witten immer stärker ein. Schulen und Kitas sind seit Montag (16.3.) dicht, ebenso Schwimmbäder, Kultureinrichtungen und Bibliothek.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Witten in Kürze:

Chaos bleibt trotz Schließung von Schulen und Kitas aus

Nur wenige Schüler und Kita-Kinder am Montag in Betreuungsgruppen

Für Fragen rund um das Coronavirus ist eine Hotline des EN-Kreises als Bürgertelefon freigeschaltet. Die Telefonnummer lautet: 02333/4031449

Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen zum Coronavirus in Witten:

15.41 Uhr: Landrat Olaf Schade muss für 14 Tage in Hausquarantäne. Er hatte an einer Sitzung teilgenommen, in der eine später positiv auf das Coronavirus getestete Person saß.https://www.waz.de/staedte/witten/corona-en-landrat-muss-fuer-14-tage-in-quarantaene-id228706159.html

14.57 Uhr: Alle Schulen und Kitas in Witten sind seit Montag geschlossen. Für die Schulen gilt bis einschließlich Dienstag (16.3.) eine Übergangsfrist. Auch die meisten Kitas haben am Montag noch für Eltern mit dringendem Bedarf geöffnet. In den nächsten Tagen soll dann die Notbetreuung starten.

13.39 Uhr: Der öffentliche Nah- und Regionalverkehr im Raum Witten ist bisher noch nicht eingeschränkt worden. Es gelten aber besondere Vorsichtsmaßnahmen. Hier finden Sie weitere Informationen dazu.

