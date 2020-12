Das sind die Wittener Alltagshelden im Corona-Jahr - Teil 2

Sie betreuen weiter die Kinder, Corona-Krise hin, Corona-Krise her: Hier beschäftigt sich Erzieherin Natalie Stratmann, Leiterin der Kita "Blumenwiese", gerade mit Lilly (links) und Jakub.

Witten Hier sind noch mehr Alltagshelden aus Witten. Sie halten trotz Corona die Stellung. Von wem sich wer aber im Stich gelassen fühlt.

Mit Kindern zu arbeiten, das ist Natalie Startmanns Leidenschaft. In der Kita "Blumenwiese" am Bommerfelder Ring, einer Einrichtung der Lebenshilfe, kümmert sie sich mit vier weiteren Erzieherinnen und einem Erzieher um ihre Schützlinge. Trotz steigender Infektionszahlen sind viele Eltern auf die Betreuung ihrer Kinder angewiesen.

Erzieherin aus Witten: "Die Vorgaben sind mir zu schwammig"

Die gelernte Heilpädagogin und heutige Kita-Leiterin hat sich während der Pandemie schon häufig von der Politik im Stich gelassen gefühlt. „Die sind mir zu schwammig“, sagt die 45-Jährige. Man könne nicht einfach schwarz auf weiß entscheiden, welche Eltern nun im Lockdown Anspruch auf Kinderbetreuung haben und welche nicht. „Es gibt Eltern, die brauchen Hilfe, auch wenn sie beruflich flexibel sind.“

Die Betreuung bleibt in jedem Falle eine Herausforderung, zumal viele Aktivitäten in der Öffentlichkeit wegfallen. „Doch wir müssen lernen, mit der Pandemie umzugehen – sie ist Teil unseres Alltags“, sagt Nathalie Stratmann. Die zweifache Mutter will weiterhin aktiv ihren Beitrag leisten. „Damit Eltern nicht ohne die Betreuung ihrer Kinder dastehen."

Gesundheitsamtsmitarbeiter telefoniert an manchen Tagen bis zu zwölf Stunden

Andreas Walloschek betreut in seinem Berufsalltag zwar keine Kinder, ist in der Corona-Krise aber nicht weniger gefordert. Der 45-Jährige gehört zum Pandemie-Team des Es erfasst die positiv getesteten Personen und begleitet sie während der Quarantäne telefonisch.

So viele positive Corona-Tests wie momentan hatte das Pandemie-Team noch nie – 270 seien es im Schnitt pro Tag, sagt Walloschek. Da kann eine Schicht auch schon mal zwölf Stunden dauern. „Eine Ausnahmesituation wie diese hat noch keiner von uns erlebt, die Belastung ist enorm“, sagt Andreas Walloschek, der schon 14 Jahre für das Gesundheitsamt im Ennepe-Ruhr-Kreis arbeitet.

Viele Menschen in Witten sind durch die Pandemie noch einsamer

Anna Böttcher ist gelernte Krankenpflegerin und arbeitet für das Witten/Herdecke. In einem schwarzen Smart fährt sie von einem "Kunden" zum nächsten – das Wort Patient klinge zu sehr nach Krankenhaus. „Ich finde es schön, Menschen in ihrem häuslichen Umfeld zu pflegen“, sagt die 23-Jährige.

Seit der Pandemie habe sich beruflich einiges geändert. Denn die Menschen, um die sich das mobile Pflegeteam kümmert, leiden ohnehin unter Einsamkeit. Nun sind sie noch einsamer. Das merkt Anna etwa am erhöhten Redebedarf der Kranken. Und: „Viele haben große Angst vor Corona und davor, alleine zu sterben“, sagt die Pflegerin.

Neben Kranken- und Altenpflegern arbeiten auch sogenannte Alltagsmanager beim mobilen Pflegeteam. Sie halten die Wohnung sauber, bieten Unterstützung bei Arztterminen und gehen einkaufen. „Zum Schutz gegen Corona verlassen viele Menschen ihre Wohnungen überhaupt nicht mehr“, sagt Anna. Da ist der mobile Pflegedienst oft der einzige Lichtblick.

Eine Tafelschokolade oder ein Kochbuch als Dankeschön für Pflegerin aus Witten

Die Pflegebedürftigen zeigen ihre Dankbarkeit gern mit einer kleinen Aufmerksamkeit, zum Beispiel einer Tafel Schokolade oder einem Kochbuch für die schnellsten Blätterteigrezepte. Anna lacht, als sie davon erzählt. „Natürlich ist es ein harter Job und wir bekommen viel Leid zu sehen. Aber man hat auch sehr schöne Momente“.

Schnelllebiger ist der Alltag von Busfahrer Peter Rogotz in Pandemiezeiten nicht unbedingt geworden. Außerhalb der Schulzeiten seien die Busse etwas leerer als sonst. Doch viele Menschen, nicht nur Schulkinder, sind nach wie vor auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen.

Busfahrer aus Witten dankbar für sicheren Job bei der Bogestra

Seit 30 Jahren fährt der Wittener für die Bogestra durch die . Er kennt die Strecken aller Linien wie seine Westentasche. In solch einer Krise ist er trotz des Umgangs mit vielen Menschen noch dankbarer. „Wenn ich vom Betriebshof am Crengeldanz starte, denke ich oft daran, was es doch für ein Privileg ist, überhaupt noch arbeiten zu dürfen“, sagt der Bogestra-Angestellte.

Der Wittener hofft, dass vielen durch Corona deutlicher wird, wie wichtig Wertschätzung und Dankbarkeit sind. „Das Virus hat gezeigt, dass die Gesellschaft nicht nur mit einem großen Rad funktioniert, sondern mit ganz vielen kleinen."

