Feuerwehr Witten sichert Ölspur in der Ruhr

In Höhe der Burgruine Hardenstein legt die Feuerwehr Witten am Dienstagnachmittag (26.1.) eine Ölsperre.

Witten. Bei Wetter ist Öl in die Ruhr geflossen, das in Richtung Witten treibt. Deshalb legt die Feuerwehr in Höhe der Burgruine eine Ölsperre.

Die Feuerwehr Witten ist am Dienstagnachmittag (26.1.) dabei, eine Ölspur auf der Ruhr zu sichern. Das Öl ist in Wetter ausgelaufen und mit der Strömung in Richtung Witten geflossen. Der Verursacher steht noch nicht fest.

Der Fluss fließt auf einer Länge von etwa acht Kilometern zwischen Wetter und Witten. Die Ölspur habe mittlerweile die Bommeraner Heide erreicht, so die Feuerwehr. In Höhe der Burgruine Hardenstein legt die Wehr deshalb einen Ölschlinge quer über die Ruhr.

Dabei handelt es sich um einen luftgefüllten Schlauch, an dem sich unten eine Art Lappen befinden. Dadurch könne das Öl nicht unter dem Schlauch hindurchfließen, sondern kann abgeschaufelt werden.

