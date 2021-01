Gärtnerhof vergibt Ernteanteile für Biogemüse aus Witten

Erntefrische Bio-Gemüse baut das Institut für Waldorfpädagogik am Annener Berg an.

Witten. Das Waldorf-Institut baut auf einem Feld am Annener Berg Biogemüse an. Bis Ende Januar sind noch 32 Anteile an der Ernte 2021 zu vergeben.

Am Annener Berg in Witten wird Gemüse auf 5500 m² gemeinsam vom Demeter-Gärtnerhof am Waldorf-Institut und der Entwicklungsgesellschaft angebaut: pro Anbaujahr 41 Gemüsesorten. Das ergibt für acht bis neun Monate wöchentliche Ernteanteile für 110 Haushalte à 1-2 Menschen. "Eine vielfältige Basis für die lokale Versorgung mit frischem Biogemüse – auf kurzen Wegen vom Feld auf den Teller", so das Waldorf-Institut. Zurzeit sind noch 32 Ernteanteile zu vergeben.

Die Entwicklungsgesellschaft hat dafür einen Internetshop bereitgestellt, wo zudem Biogemüse aus der Region (das meiste von den Biohöfen im Windrather Tal bei Velbert) online bestellt werden kann. Das Gemüse kann an Stationen in Annen und in der Innenstadt abgeholt werden bzw. wird auf Wunsch auch nach Hause geliefert. Unter www.wirgemüse.de findet man alle Informationen zur Solidarischen Landwirtschaft am Annener Berg und den Bezugs- und Liefermöglichkeiten. Bei Fragen können Interessierte auch anrufen: 0177 5219365.

