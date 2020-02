Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Illegale Müllentsorgung der Polizei melden

Wer illegale Müllentsorgung beobachtet, sollte aus sicherer Entfernung das Kennzeichen notieren und den Verstoß der Polizei melden, empfiehlt die Stadt.

Der Parkplatz am Kreisverkehr ist Teil des Ostermann-Betriebsgeländes. Er ist in der Regel nicht durch die vorhandene Schranke verschlossen. Nachts seien dort oft auch LKW von Drittfirmen geparkt. Dies werde bisher vom Unternehmen geduldet, so Logistikleiter Moll.