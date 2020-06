Im EN-Kreis liegt derzeit kein Corona-Patient im Krankenhaus

Witten. Seit März teilt der EN-Kreis mit, wie viele Menschen wegen Corona in den hiesigen Kliniken liegen. Nun wird erstmals niemand stationär behandelt.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Ennepe-Ruhr-Kreis seit drei Tagen nicht angestiegen. Erstmals seit Langem wird derzeit auch kein Covid-19-Patient in einem der Krankenhäuser des Kreises behandelt.

Das Gesundheitsamt hatte Ende März damit begonnen, mitzuteilen, wie viele Bürger aktuell stationär behandelt oder sogar intensivmedizinisch betreut werden müssen. Seitdem lagen immer Corona-Kranke in einer der Kliniken des Kreises.

Seit Freitag sind es 455 Corona-Fälle im EN-Kreis

Insgesamt sind weiterhin 455 bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten 416 als genesen, 25 als erkrankt. Die Zahl der Infektionen ist damit seit drei Tagen nicht gestiegen.

In Witten gab es seit Beginn der Pandemie insgesamt 120 Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2. Derzeit zeigen neun Wittener Symptome, 109 gelten als geheilt.

Der Kreis hatte am Wochenende ursprünglich zehn Wittener Fälle gemeldet. Dabei handelte es sich aber um eine vertauschte Adresse. Die infizierte Person lebt nicht in Witten, sondern in Herdecke. Daher liegt die Zahl der Infizierten nun wieder bei neun.

Die anderen Erkrankten wohnen in Gevelsberg (2), Hattingen (7), Herdecke (4), Schwelm (2) und Wetter (1). In Breckerfeld, Ennepetal und Sprockhövel ist derzeit niemand am Corona-Virus erkrankt.

14 Menschen aus dem Kreis sind mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (3), Hattingen (2), Schwelm (2), Wetter (2) und Witten (2). Derzeit harren noch 96 Personen im Kreis in häuslicher Quarantäne aus.

