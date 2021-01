Es gibt Lieferschwierigkeiten beim Impfstoff gegen Corona. Das hat diverse Auswirkungen, auch auf Abläufe in Witten.

Corona Impfstopp sorgt auch in Witten für ärgerliche Nebenwirkungen

Witten. Der Impfstopp hat auch in Witten ärgerliche Auswirkungen. So können Erstimpfungen nicht stattfinden. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Krankenhäuser, die Impfstoff von Biontech bekommen sollten, können nicht impfen. Der Start im Impfzentrum in Ennepetal, wo eigentlich ab 1. Februar die über 80-Jährigen ihren Pieks erhalten sollten, verschiebt sich um eine Woche. Auch Pflegeheime, nicht nur in Witten, die ihre Erstimpfungen in diesen Tagen geplant hatten, können nicht loslegen. Ursache sind die Lieferengpässe bei Biontech. Das sorgt für Ärger bei den Betroffenen.

"Wie alle 53 Kreise und kreisfreien Städte sind auch wir im Ennepe-Ruhr-Kreis natürlich davon betroffen. Faktisch erhalten wir ab heute und bis zum Monatsende keine weiteren Dosen für Erstimpfungen", erläutert Astrid Hinterthür, Leiterin des Krisenstabs im Schwelmer Kreishaus, die unerfreulichen Folgen der Nachrichten aus Düsseldorf.

​

Einige Vertreter der Krankenhäuser und der vier stationären Pflegeeinrichtungen, die in den nächsten Tagen auf dem Impfplan standen und sich vorbereitet hatten, haben sich bereits im Schwelmer Kreishaus gemeldet.

Erstimpfungen in Altenheimen wohl elf Tage lang nicht möglich

"Für die von ihnen signalisierte Unzufriedenheit haben wir volles Verständnis. Uns haben die Informationen aus dem Ministerium ebenso unerwartet wie kurzfristig am Dienstagabend um 20.30 Uhr erreicht", berichtet Hinterthür. Die Botschaft aus Düsseldorf sei aber klar: Erst am 1. Februar sei mit neuem Impfstoff zu rechnen, erst ab dann könne es wie geplant weitergehen.



Nebenwirkung der Mangelware Impfstoff und der voraussichtlich für elf Tage ausgesetzten Erst-Impfungen: Die Türen des Anlaufstelle für die ab 80-jährigen im Kreisgebiet, können sich erst am 8. Februar und damit eine Woche später als noch vor einer Woche vom Ministerium angekündigt öffnen.



Keine Folgen hat die neue Impfplanung des Landes für die 40 stationären Pflegeeinrichtungen im Kreis, deren Bewohner und Mitarbeiter bereits einmal geimpft worden sind. Für den hier noch notwendigen zweiten Durchgang stehen nach Auskunft des Landes ausreichend Impfdosen zur Verfügung, sie seien bereits eingelagert.

+++ Alles rund um Corona in Witten lesen Sie in unserem lokalen Newsblog. +++

Und auch der Startschuss für die Terminvergabe im Impfzentrum, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe koordiniert wird, soll wie geplant am Montag, 25. Februar, um 8 Uhr fallen.



"Die rund 24.000 Briefe, die den ab 80-jährigen im Kreis alle notwendigen Informationen liefern, sind vom Kreis und den Städten in einer Gemeinschaftsaktion auf den Weg gebracht worden", betont Landrat Olaf Schade. "Nicht zum ersten Mal bringen uns Nachrichten und kurzfristige Entscheidungen aus Düsseldorf in erhebliche, von uns unverschuldete Turbulenzen."



>>> Impftermin



Ab 80-jährige können die für den Besuch notwendigen Termine ab Montag, 25. Januar, 8 Uhr vereinbaren. Möglich sein wird dies online (www.116117.de) oder telefonisch (0800/116 117 02 täglich zwischen 8 und 22 Uhr).



Die für die Terminvergabe zuständige Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe bittet bereits im Vorfeld um Geduld. Vor allem zu Beginn der Terminvergabe werde es aufgrund der großen Nachfrage mit hoher Wahrscheinlichkeit zu längeren Wartezeiten kommen.

+++ Weitere Nachrichten aus Witten finden Sie hier. +++