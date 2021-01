Auch Senioren in Witten hatten am Montagmorgen (25.1.) keinen Erfolg bei der Anmeldung für einen Impftermin.

Corona Impfung: Senioren in Witten kämpfen um Termine

Witten. Am Montag (25.1.) sollte es losgehen: Senioren ab 80, die daheim leben, können einen Impftermin vereinbaren. Doch daraus wird wohl noch nichts.

Der erste Tag, an dem Senioren einen Impftermin ausmachen können, gerät offenbar zur Katastrophe. Es gibt massive Probleme bei der Anmeldung im Netz und am Telefon. "Gegen 11 Uhr ist der Server der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe zusammengebrochen. Habe es noch einmal telefonisch versucht, wurde aber auf morgen vertröstet", schildert beispielsweise Michael Schultz aus Rüdinghausen seine Erfahrung.

Der 64-Jährige wollte für seine fast 87 Jahr alte Mutter und deren Bekannte Termine vereinbaren. Wie angeraten, versuchte er es online. Schon am Sonntag (24.1.) hatte er sich die Seite im Netz mal ansehen wollen. "Während man für den Bereich Rheinland/ Niederrhein bereits bis zur Buchungsseite geführt wurde, hat man auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe nicht einmal unser Bundesland gefunden."

Schon um acht Uhr am Montagmorgen versuchte Schultz dann sein Glück am Computer, während seine Frau zeitgleich am Telefon hing. Beides war nicht von Erfolg gekrönt. Auch das Ehepaar Wolf aus Stockum hat nach einigen telefonischen Versuchen aufgegeben. "Da war ständig besetzt", sagt Paul Wolf (83).

Das hatte Gerhard Leyen schon vermutet. Der 90-jährige Annener hatte es deshalb gar nicht erst versucht. Auch weil aus seiner Sicht "noch so viele Fragen offen sind". Eine davon: "Was passiert, wenn es keinen Anschlussimpfstoff für die zweite Impfung gibt?"

