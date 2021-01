Inzidenzwert in Witten ist wieder auf 163,07 gesunken

In Witten ist der Inzidenzwert wieder gesunken und liegt nun bei 163,07 (Symbolbild).

Witten. Die Zahl der Todesfälle im EN-Kreis ist um einen auf 187 gestiegen. Verstorben ist ein 76-jähriger Bewohner des Lutherhauses Bommern in Witten.

Das Kreisgesundheitsamt hat auch heute wieder einen Todesfall in einem Seniorenheim gemeldet. Verstorben ist ein 76-jähriger Bewohner des Lutherhauses Bommern in Witten. Der Inzidenzwert ist indes wieder gesunken und liegt nun bei 163,07.

Insgesamt sind in Witten bislang 50 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Davon haben 33 zuletzt in Altenheimen gelebt. Verstorben sind zwölf Bewohner der Feierabendhäuser, sieben aus dem Lutherhaus Bommern, vier Bewohner der Awo Egge, drei vom Seniorenhaus Witten-Stockum, zwei der Seniorenresidenz Breddegarten, zwei von Chelonia Betreutes Wohnen, sowie zwei Bewohner vom Haus am Voß'schen Garten, einer von Haus Buschey und einer vom Awo-Seniorenzentrum Annen.

21 Neuinfektionen sind in Witten seit dem Vortag hinzugekommen. Die Gesamtzahl aller Corona-Fälle liegt damit bei 2074. Aktuell sind 361 Wittener erkrankt. 1663 Menschen haben die Krankheit überstanden.​ Der Inzidenzwert in Witten ist wieder gesunken und liegt nun bei 163,07 (Vortag: 170,16).

Folgende Pflege- und Seniorenheime in Witten haben dem Kreisgesundheitsamt positive Fällen oder Verdachtsfälle gemeldet: Awo-Altenzentrum Egge, Seniorenhaus Witten-Stockum, Awo-Seniorenzentrum Witten-Annen, Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten, Lutherhaus Bommern, Haus Buschey und St. Josefshaus Herbede.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 7.004 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 13. Januar), von diesen sind aktuell 860 infiziert, 5.957 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 62 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 127,73 (Vortag 140,69).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 79 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Zwölf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, neun werden beatmet.

Das Kreisgesundheitsamt ist nun auch wieder im Evangelischen Krankenhaus aktiv. Hier sind derzeit sechs Mitarbeiter positiv getestet. Bereits im Dezember hatte es hier einen Ausbruch auf einer Station gegeben.

Unter dem Link www.corona-kvwl.de/impfbericht stellt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe ab sofort regelmäßig dar, wie viele Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen bislang verabreicht wurden. Bis einschließlich 13. Januar haben im Ennepe-Ruhr-Kreis 3.228 Menschen eine erste Impfung erhalten. 1640 von ihnen sind Heimbewohner, 1588 Mitarbeiter.

