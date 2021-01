Coronavirus Inzidenzwert in Witten klettert am Samstag auf 183,3

Witten. Wieder ist eine Altenheimbewohnerin aus Witten verstorben. Die 80-Jährige lebte zuvor in der Boecker Stiftung. Damit zählt Witten 52 Corona-Tote.

Der Inzidenzwert in Witten steigt weiter und hat am Samstag (16.1.) 183,3 erreicht. Zudem ist erneut eine Altenheimbewohnerin verstorben. Damit sind in Witten bereits 52 Menschen dem Coronavirus erlegen.

In Witten sind aktuell 417 Personen infiziert, der Inzidenzwert klettert von 165 am Freitag auf über 183 am Samstag. Der Tod einer 80-jährigen Frau, die in der Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten lebte, lässt die Zahl der mit oder am Corona-Virus Verstorbenen in Witten auf 52 steigen.





Pflege- und Seniorenheime mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen in Witten sind aktuell laut Kreisgesundheitsamt: das Awo Altenzentrum Witten Egge, Seniorenhaus Witten-Stockum, Awo-Seniorenzentrum Witten-Annen, Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten, Lutherhaus Bommern, Haus Buschey, St. Josefshaus Herbede, Caritas-Pflegedienst, Altenzentrum St. Josef sowie das Evangelische Krankenhaus.

