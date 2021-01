Kastenwagen brennt auf A 43 Höhe Witten und Sprockhövel

Auf der A 43 bei Witten-Herbede brennt am Montagnachmittag (11.1.) ein Kastenwagen.

Witten/Sprockhövel. Die A 43 war in Fahrtrichtung Wuppertal, zwischen Witten-Herbede und Sprockhövel gesperrt. Dort stand ein Kastenwagen in Flammen.

Weil ein Kastenwagen in Brand geraten war, musste die A 43 in Fahrtrichtung Wuppertal, zwischen den Ausfahrten Witten-Herbede und Sprockhövel, am Montagnachmittag (11.1.) über mehrere Stunden gesperrt werden. Laut Autobahnpolizei Dortmund hatte es im Motorraum eines Lkw einen technischen Defekt gegeben.

Der Fahrer des Kastenwagens bemerkte die Rauchentwicklung und konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Als die Löscheinheit Herbede um 14.40 Uhr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Mit zwei C-Rohren wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten zwischenzeitlich beide Fahrtrichtungen der Autobahn komplett gesperrt werden. In Fahrtrichtung Wuppertal war die Fahrbahn auch um 17 Uhr noch nicht wieder freigegeben. Laut WDR stauten sich die Fahrzeuge auf der A 43 über fünf Kilometer.

Der Kastenwagen ist vollkommen ausgebrannt. Im Einsatz waren 19 Kräfte der Feuerwehr Witten.