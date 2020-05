Kemnader See: Witten verbietet Comedy und Partys im Autokino

Der Auftritt von Ingo Appelt im Autokino am Kemnader See ist kurzfristig abgesagt worden. „Am Freitagnachmittag habe ich eine Mitteilung von der Stadt Witten bekommen, dass die Veranstaltung am Pfingstmontag nicht stattfinden darf“, sagt Veranstalter Holger Schmidt. Auch der Pfingstgottesdienst im Autokino sei ihm darin untersagt worden. Dass der nun doch stattfinden darf, ist Pfarrer Claus Humbert aus Witten-Annen zu verdanken. Er konnte die Verwaltung überzeugen, zumindest dieses Verbot zurückzunehmen.

Veranstalter findet Vorgehen der Stadt Witten „sehr befremdlich“

Bereits Mitte der Woche hatte Schmidt die fürs Pfingstwochenende geplanten Party-Events canceln müssen. Der Grund sei, dass es beim Auftritt von Mickie Krause vor einer Woche zu hoch hergegangen sei. „Das ist schlecht gelaufen, das wissen wir“, gibt der Veranstalter zu. Deshalb habe er für den Juni nur noch Filme ins Programm genommen, keine Partys mehr. Der Comedy-Abend mit Ingo Appelt und der ökumenische Gottesdienst an Pfingsten seien ihm aber ausdrücklich erlaubt worden. Dass beide nun so kurzfristig untersagt wurden, findet der Veranstalter „zumindest sehr befremdlich“.

Pfarrer und SPD-Ratsherr Claus Humbert ist froh, dass er mit seinen Telefonaten zumindest den Gottesdienst im Autokino retten konnte. „Wir hätten aber auch einen Plan B gehabt“, sagt er. „Wenn es im Autokino nicht erlaubt gewesen wäre, wären wir aufs Ostermanngelände umgezogen.“ Dort erlaubt die Stadt Veranstaltungen – etwa das Autofestival am Sonntag- und Montagabend – und ist sogar selbst Veranstalter.

Comedian Ingo Appelt bedauert, dass er nicht in Witten auftreten kann. Er hatte sich auf den Auftritt gefreut. Ein Interview mit ihm, das vor der Absage entstanden ist, lesen Sie auf Seite 5.