Trotz Kita-Ausbau fehlen in Witten immer noch Betreuungsplätze. Dafür wurde nun der Fortbestand der Notgruppe an der Sandstraße für ein weiteres Jahr angestoßen.

Kinderbetreuung Kita-Notgruppe an der Sandstraße in Witten bleibt bestehen

Witten. Die Notgruppe der Kita Christuskirche in Witten bleibt für ein weiteres Jahr. Im Sommer soll in Vormholz eine sechste Gruppe starten.

Gute Nachrichten für Eltern: Die Kita-Notgruppe der evangelischen Kindertageseinrichtung Sandstraße (Christuskirche) wird für mindestens ein weiteres Jahr verlängert - beginnend mit dem 1. August. Das hat der Jugendhilfeausschuss am Dienstagabend beschlossen und die Stadtverwaltung entsprechend beauftragt. Und auch die sechste Gruppe der Kita Vormholz soll im Sommer startklar sein.

Die 15 Plätze in der Notgruppe an der Sandstraße für Kinder zwischen drei und sechs Jahren bleiben damit bestehen. Zwar treibe die Stadt den Ausbau der Kita-Plätze aktuell weiter voran. Dennoch seien zahlreiche Kinder auf Wartelisten, so die Stadt. So haben in Mitte Eltern für 33 Kinder dringenden Bedarf angemeldet. 21 dieser Kinder sind älter als drei Jahre.

Landesjugendamt muss Verlängerung der Notgruppe in der Sandstraße in Witten noch zustimmen

„Diese Entscheidung ist eine gute Nachricht für die betroffenen Eltern und Kinder, weil sie dabei hilft, die Situation in Witten-Mitte etwas zu entspannen“, freut sich Corinna Lenhardt, Leiterin des Amtes für Jugendhilfe und Schule.

Nach dem Auftrag des Jugendhilfeausschusses muss nun noch das Landesjugendamt zustimmen, damit die Stadt Witten die Verlängerung tatsächlich umsetzen kann.

Sechste Gruppe der Kita Vormholz ab Juli

Im Sommer soll nun auch die sechste Gruppe der Kita Vormholz an den Start gehen. Ursprünglich hatte die Stadt geplant, dass schon im vergangenen Jahr dort bis zu 25 weitere Kinder spielen, toben, lernen, essen und schlafen können. Derzeit warten in Herbede 18 Kinder dringend auf einen Betreuungplatz, davon zehn Über-Dreijährige.

Nun seien die Vorbereitungen abgeschlossen, der Umbau könne beginnen, teilt die Stadt mit. Voraussichtlich im Juli 2021 können nach Angaben der Stadt die ersten Kinder einziehen. Umgebaut wird eine zusätzliche, an die bisherigen Kita-Räume angrenzende Fläche in dem ehemaligen Edeka-Markt am Vormholzer Ring. Die Stadt hatte diese vom Eigentümer, der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte, angemietet.

In dem Gebäude sind bereits zwei Gruppen der Kita untergebracht. 2018 waren diese Gruppen mit insgesamt rund 40 Kindern in das umgebaute Ladengeschäft "eingezogen". Drei Gruppen gibt es im Hauptgebäude der Kita Vormholz an der Karl-Legien-Straße.

