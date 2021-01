Klima-Allianz Witten startet Online-Vorträge zum Klimaschutz

In Nicht-Coronazeiten packen die Mitglieder der Klima-Allianz auch gerne an - wie hier beim Säubern des Hohensteins. Nun verlegt das Bündnis seine Aktivitäten erstmal ins digitale und startet eine Veranstaltungsreihe auf Youtube.

Witten Die Klima-Allianz Witten will ihre Arbeit in digitaler Form weiterführen. Nun startet eine Online-Veranstaltungsreihe zum Naturschutz.

Auch die Klima-Allianz Witten muss in Corona-Zeiten neue Wege gehen. Seine Arbeit will das Bündnis nun zunächst in digitaler Form weiterzuführen. Am Donnerstag, 28.1., startet eine Online-Veranstaltungsreihe zum Thema Natur- und Klimaschutz. Der erste Vortrag trägt den Titel "Abfall, die unterschätzte Ressource. Entsorgung sichern. Werte schaffen“.

Der Beitrag richtet sich an alle Interessierten. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Jugendliche werden laut Ankündigung des Veranstalters erfahren, was etwa in die unterschiedlichen Abfallbehälter kommt, wie aus Abfällen neue Produkte entstehen aber auch wie Ressourcen geschont werden können.

Vortrag der Klima-Allianz Witten wird live auf Youtube zu sehen sein

Hier gebe es immer noch enormen Veränderungsbedarf, so die Klima-Allianz. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Entsorger AHE, einem Netzwerkpartner der Allianz, organisiert.

Der Vortrag beginnt um 18 Uhr und kann auf dem YouTube-Kanal der Klima-Allianz Witten verfolgt werden. Fragen und Diskussionsbeiträge sind dabei willkommen und können über einen Live-Chat abgegeben werden.

