Krebskranke Wittenerin erlebt Spießrutenlauf bei Behörden

Eigentlich hat Sonja K. (Name von der Redaktion geändert) genug Sorgen. Seit 2018 kämpft sie gegen den Krebs, hat schon etliche Chemotherapien und Bestrahlungen hinter sich. Nun hat die Wittenerin einen Spießrutenlauf zwischen Krankenkasse und Arbeitsagentur hinter sich, von dem sie gerne berichten möchte. „Denn ich denke, dass es nicht nur mir so geht. Und andere Menschen gehen daran vielleicht kaputt.“

Das Problem: Ab Ende Mai zahlt die Krankenkasse der Krebspatientin kein Krankengeld mehr. Dieses kann höchstens 78 Wochen lang gewährt werden, dann läuft es aus. Damit endet auch die Mitgliedschaft in der Versicherung. Anfang Februar hat Sonjas Krankenkasse sie darüber in einem Brief informiert. Darin sei sie auch aufgefordert worden, „schnellstmöglich“ Arbeitslosengeld zu beantragen, erzählt die Frau Anfang 40. „Zu dem Zeitpunkt ging es mir gar nicht gut, ich lag im Krankenhaus und konnte vor Schmerzen nicht einmal laufen.“

Krebskranke Frau sollte persönlich bei Arbeitsagentur Witten erscheinen

Doch bei der Agentur für Arbeit habe man für ihre Situation kein Verständnis gehabt: „Am Telefon sagte man mir, ich müsse unbedingt persönlich vorbeikommen.“ Als es ihr nach wenigen Wochen etwas besser ging, sprach sie dann beim Arbeitsamt an der Schlachthofstraße vor – das war noch vor dem Corona-Lockdown. „Da hieß es dann, ich sei zu früh und solle im April wiederkommen“, ärgert sich Sonja K.

Die persönliche Arbeitslosmeldung sei Vorschrift, erklärt ein Sprecher der Arbeitsagentur. Ausnahmen gebe es im Normalfall nicht. Lediglich in der aktuellen Pandemie-Situation hatte die Agentur für Arbeit die persönliche Meldung ab Mitte März vorübergehend ausgesetzt.

Online-Antrag war nicht möglich

Sonja K. nahm im April wieder Kontakt zur Arbeitsagentur auf. Eine Mitarbeiterin legte ihr ans Herz, ihren Antrag auf Arbeitslosengeld nun online zu stellen. „Da habe ich mich kurz gefreut, denn das kam mir ja sehr entgegen“, erzählt die Wittenerin. Doch dann kam sie direkt bei der ersten Frage nicht weiter. „Ich sollte angeben, wann mein Beschäftigungsverhältnis endet. Aber das trifft bei mir ja nicht zu.“

Ein weiterer Anruf bei der Agentur brachte Klarheit: „Nun hieß es, dass man in meinem Fall den Antrag nicht online stellen könne, sondern nur per Post. Das war mittlerweile die sechste Person, mit der ich gesprochen hatte“, erinnert sich K. noch immer entnervt.

Bescheinigung der Krankenkasse kam nicht rechtzeitig

Doch auf die kranke Frau wartete eine weitere Hürde: Für den Antrag auf Arbeitslosengeld ist eine Bescheinigung der Krankenkasse über die Dauer des Krankengeldbezugs nötig. Doch die Kasse wollte ihr diese erst ausstellen, wenn die letzte Zahlung erfolgt sei – bei Sonja K. war das vor wenigen Tagen. „Nun bekomme ich bald weder Krankengeld noch Arbeitslosengeld, weil ich den Antrag nicht rechtzeitig einreichen konnte.“

Lücke sollte nicht entstehen Gesetzlich Versicherte haben bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit längstens für 78 Wochen (innerhalb von drei Jahren) Anspruch auf Krankengeld. Dabei werden auch die sechs Wochen Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber mitgezählt. Grundsätzlich sollen Lücken nach der sogenannten Krankengeld-Aussteuerung, also nach Erreichen des Krankengeld-Höchstanspruchs, nicht entstehen, teilt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit.

Es könne in seltenen Einzelfällen zu kleineren Lücken kommen, räumt ein Sprecher der Arbeitsagentur ein. Nach Bearbeitung des Antrags würden die Ansprüche aber rückwirkend ausgezahlt. In Härtefällen könne eine vorläufige Bewilligung beantragt werden.

„Ich habe zum Glück ein tolles Umfeld, habe genug Rückhalt“, sagt Sonja K. Sie ist schockiert darüber, wie Krankenkassen und Arbeitsamt „mit Menschen umgehen, die todkrank sind.“ Um eines muss sich die Wittenerin zumindest keine Sorgen machen: Sie wird weiterhin krankenversichert sein. Dafür sorgt ein gesetzlich vorgeschriebener „nachgehender Leistungsanspruch“, der bis zu einem Monat nach Ende des Krankengeldes greift.

