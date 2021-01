Marien-Hospital Witten gibt 80 Parkplätze für Besucher frei

Witten. Das Krankenhaus hat an der Sandstraße 100 neue Stellplätze für Mitarbeiter geschaffen. Das soll die Situation am Marienplatz entspannen.

Gute Nachrichten für Patienten und Besucher des Marien-Hospitals Witten: Das Krankenhaus hat 100 neue Stellplätze für Mitarbeiter geschaffen. Das soll die angespannte Parkplatzsituation am Marienplatz entlasten.

Die neuen Stellplätze liegen etwa 500 Meter vom Krankenhaus entfernt zwischen Sandstraße und Brückstraße. Der Platz, der angemietet wurde, gehört der Firma Pilkington. Er wurde schon früher als Parkplatz genutzt. In den letzten 16 Jahren hatte dort der Circus Antoni sein Winterquartier. Die Parkfläche wurde in den letzten Monaten neu aufbereitet. So wurden zum Beispiel einzelne Stellplätze ausgewiesen, um die Orientierung und das Parken auf der Fläche zu erleichtern. „Zudem haben wir eine Zufahrtsregelung mit einer Schranke eingerichtet“, erklärt Sebastian Schulz, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe, zu der das Marien-Hospital gehört. Anfang Januar sei der neue Parkplatz freigegeben worden.

Im Gegenzug wurden jetzt etwa 80 Parkplätze in der Tiefgarage für die Öffentlichkeit freigegeben, die bislang ausschließlich von Mitarbeitern genutzte worden waren. „Diese Stellflächen stehen jetzt vor allem Patienten und Besuchern zur Verfügung“, erklärt Sebastian Schulz, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe, zu der das Marien-Hospital gehört. Allerdings: Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern sind aufgrund der erhöhten Corona-Fallzahlen in der Region aktuell keine Besuche in der Klinik gestattet.

Die neuen Stellflächen wurden seit langem sehnlichst erwartet. Es war tagsüber oft mehr als schwierig, einen Parkplatz zu finden, zumal es rund ums Haus auch kaum Parkmöglichkeiten gibt. Durch den Umzug der Klinik für Kinderchirurgie war die Nachfrage nach Parkplätzen im vergangenen Jahr noch mal angestiegen.

Bislang standen in der Tiefgarage am Marienplatz 110 Stellplätze für Mitarbeiter zur Verfügung, 110 weitere für Besucher und Patienten. Zusätzlich gibt es einen Mitarbeiterparkplatz mit 118 Parkplätzen einige Gehminuten von der Klinik entfernt - und dazu nun die neuen Stellfläche an der Sandstraße.

