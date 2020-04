Maskenpflicht in Witten: Dieser Schritt war überfällig

Witten. Die Maskenpflicht in NRW und damit auch in Witten war überfällig. Viel zu lange durfte man sich in Läden und im Bus noch ohne Schutz bewegen.

Was am Samstag (25.4.) für viele offenbar noch ein Unding zu sein schien, am Montag (27.4.) war es auf einmal selbstverständlich. Schade, dass viele Menschen erst dann einsichtig sind, wenn der Staat es ihnen verordnet. Die Einführung der Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen wegen der Coronagefahr war auch in Witten überfällig.

Der Autor dieser Zeilen trägt den Mund- und Nasenschutz schon seit Wochen, wenn er einkaufen geht oder mal den Bus benutzt. Vor einem Monat wurde er dafür noch wie jemand von einem fremden Stern angeglotzt. Als gäbe es das Virus nicht, als wäre das immer noch weit weg von uns. Und bis zuletzt gab und gibt es offenbar Zweifler, die die Maske für übertrieben halten. Sie haben den Ernst der Lage offenbar immer noch nicht kapiert.

Man darf sich jetzt auch in Witten nicht in falscher Sicherheit wiegen

Die Maske verringert das Ansteckungsrisiko für die anderen – und wenn wir sie alle tragen, schützen wir uns gegenseitig. Das sind wir in den Geschäften allein schon den vielen Kassiererinnen und Verkäuferinnen schuldig. Trotzdem darf man sich jetzt nicht in falscher Sicherheit wiegen. Das A und O bleiben Händewaschen und Mindestabstand. Mit und ohne Maske.