Neuer Bürgermeister von Witten feiert seinen 50. Geburtstag

Bürgermeister Lars König feiert an diesem Montag (18.1.) im ganz kleinen Kreis seinen 50. Geburtstag. "Sie dürfen ja genau einen Gast einladen", begründet König, warum auf Besuch ganz verzichtet wird und er nur mit seiner Frau und Tochter feiert. Der Tag selbst ist für ihn ein normaler Arbeitstag, er kam um acht ins Büro und dann folgten viele Gespräche.

Bürgermeister von Witten besucht Schulen und Kitas

Derzeit besucht das im Marien-Hospital geborene und im letzten November vereidigte Stadtoberhaupt unter anderem die Schulen, um sich dort über die Lernsituation zu informieren, gerade in Corona-Zeiten. Baedekerschule und Adolf Reichwein standen zuerst auf der Liste. Parallel macht sich der CDU-Politiker ein Bild von der Lage in den Kitas. Außerdem nimmt ihn derzeit die Vorbereitung der Ratssitzung mit seinem ersten Haushalt als Bürgermeister in Anspruch. Königs Fazit nach den ersten Monaten im Amt: "Es ist wie erwartet herausfordernd. Ich kann mich nur bei den Wählern bedanken. Es macht viel Freude und ich glaube, das ist auch der Eindruck, den meine Gesprächspartner mitnehmen." aug