Orkantief Sabine beschert Feuerwehr Witten über 40 Einsätze

Es kam einerseits wie vorhergesagt, andererseits dann aber doch nicht ganz so dicke. Orkantief Sabine hat auch in Witten Bäume entwurzelt, Ziegel von den Dächern gefegt und Ampeln umgeknickt. Doch unterm Strich sind die Schäden bisher offenbar nicht so groß wie befürchtet. Niemand wurde verletzt und die Feuerwehr spricht trotz bisher gut 40 Einsätzen von einer fast entspannten Lage.

Wobei es selbst Einsatzleiter Ralf Schröder nach dieser langen Nacht langsam reicht. Es stürmte, es regnete in Strömen und immer wieder kommt der gleiche Einsatzbefehl: „Baum auf Fahrbahn.“ Nach der Nacht von Sonntag (9.2.) auf Montag (10.2.) scheint es kaum eine Straße in Witten zu geben, wo nicht die Kettensägen brummten. Die vielen freiwilligen Helfer, 80 an der Zahl, zersägten unzählige Bäume, die auf die Fahrbahn gekippt waren – aber zum Glück niemanden getroffen haben.

Baum fällt auf Autobahn zwischen Witten-Herbede und Sprockhövel

Am Montagmorgen fiel ein Baum auf die Oberleitung der Bahn im Kreuzungsbereich Ruhrdeich/Ruhrstraße/Wetterstraße. Foto: Schild

Wo anfangen, wo aufhören? Nehmen wir nur die „spektakulärsten“ Fälle. Die A 43 musste am Sonntag gegen 23.30 Uhr für eine halbe Stunde zwischen Herbede und Sprockhövel in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt werden. Man ahnt es: Baum auf Fahrbahn.

An der Kreisstraße in Rüdinghausen waren zwei Fichten auf einen Dachstuhl gekracht. Mehrfach rückte die Feuerwehr zur Großbaustelle an der Ardey- beziehungsweise Pferdebachstraße aus. Dort waren die rotweißen Sperrbaken umgekippt und auch die Baustellenampel blieb nicht mehr stehen. Eine Ampel am Ruhrdeich in der Nähe des Cafe del Sol wurde ebenfalls von einer Windböe erfasst. Und, natürlich, der Klassiker: Die Lkw-Sperren auf der Ruhrbrücke in Herbede fielen wieder fast herunter. Anderswo wurde ein Auto durch einen umgekippten Baum beschädigt.

Nach 22 Uhr wurde es am Sonntagabend in Witten richtig stürmisch

Bis Sonntagabend hatte „Sabine“ offenbar erst Anlauf genommen. Erst nach 22 Uhr wurde es richtig stürmisch. „Viele kleine Bäumchen“ und hier und da ein paar Dachpfannen hielten die Feuerwehr laut Einsatzleiter Ralf Schröder in Atem, ob auf der Rauendahlstraße, der Kellerstraße, dem Brandholzweg, Ardeytal, der Markenstraße, der Kämpenstraße, am Deitermannsknapp, an der Dortmunder Straße, im Oberdorf, an der Kleinherbederstraße, Annenstraße, Bruno-Heide-Straße oder am Volzberg in Rüdinghausen.

Jetzt, am Montagmorgen, rechnet Schröder noch mit der ein oder anderen Schadensmeldung. „Ich denke, wenn es hell ist, kommt noch einiges auf uns zu.“ Am Montagmorgen wurde die Kreuzung Ruhrdeich/Ruhrstraße/Wetterstraße gesperrt, weil ein Baum auf eine Oberleitung gefallen war.

Für die Pendler war der Montagmorgen ebenfalls Vergnügen. Busse und Straßenbahnen fuhren zwar. Aber der Bahnverkehr war komplett eingestellt, wovon auch die Regionalbahnen nach Essen und Hagen oder die S-Bahn nach Dortmund betroffen waren. Viele kamen nicht pünktlich zur Arbeit.

Pendler am Montagmorgen auf Wittener Hauptbahnhof gestrandet

Dumm, wenn einem so etwas ausgerechnet am ersten Tag des Praktikums passiert. Genauso ist es Hannah, Medizinstudentin aus Witten, ergangen. Sie wollte eigentlich nach Dortmund fahren, um in einer Kinderarztpraxis anzufangen. „Sehr ärgerlich“, sagt sie, als die Bahn um 6.44 Uhr nicht fährt. „Jetzt fahr ich über Bochum“, sagt Hannah, „… oder auch nicht“. Denn gerade erfahren die Fahrgäste auf dem Bahnsteig, dass der Zugverkehr „aufgrund des Sturmtiefs Sabine“ eingestellt ist. Viele dachten, nur der Fernverkehr sei davon betroffen. Aber das Gegenteil ist der Fall.

Ralf Böhler sucht per App am Montagmorgen auf dem Wittener Bahnhof nach einem Zug in Richtung Essen. Foto: Augstein

Auch Ralf Böhler (57) aus Dortmund-Oespel hatte auf die Regionalzüge gesetzt. „Am Dortmunder Hauptbahnhof fährt gar nichts mehr“, sagt er und stieg in den Bus nach Witten. Doch nun ist der Wirtschaftsinformatiker, der nach Essen will, auch hier gestrandet. Er nimm’s gelassen. „Ich habe Gleitzeit.“

Siegrid Schalk, die ins Büro nach Hagen muss, hatte ebenfalls noch gehofft, dass ihre Bahn „zehn Minuten später kommt“. Doch auch diese Hoffnung hat sich zerschlagen. „Jetzt geh’ ich nach Hause und ruf meinen Chef an. Dann muss ich einen Tag Urlaub nehmen.“ Inzwischen fährt wieder der RE 16, mit Verspätung, Richtung Hagen beziehungsweise Essen. Stand 9.45 Uhr, Montag. Die Züge der Deutschen Bahn stehen da noch still, sei es die S 5 nach Dortmund oder der RE 4.

Längst bei der Arbeit sind chon die Bäckereiverkäuferinnen in der Stadtgalerie. Sie sind problemlos mit dem Auto zur Arbeit gekommen. „Wir hatten uns auf ein größeres Chaos eingestellt.“