Polizei: Mann aus Witten an illegalem Autorennen beteiligt

Ein junger Wittener soll sich mit fünf andern Fahrern ein illegales Autorennen an der Bevertalsperre im oberbergischen Hückeswagen geliefert haben. Allerdings setzte die Polizei dem gefährlichen Treiben ein Ende.

Vier fuhren einen BMW, darunter der Mann aus Witten

Die kurvenreiche Strecke ist offenbar nicht nur bei Motorradfahrern beliebt. Auch die Tuning-Szene fühlte sich in diesem Falle offenbar angezogen. Neben dem Wittener hatten sich laut Polizei Fahrer aus Gevelsberg, Hagen, Kürten, Odenthal und Wermelskirchen in ihren PS-starken Schlitten auf den Weg gemacht. Alle sind 22 bis 26 Jahre alt, alle Fahrzeuge waren nach Angaben der Ermittler „getunt“ und teilweise unzulässig umgebaut. Vier der verhinderten Rennfahrer fuhren einen BMW, darunter der 22-jährige Wittener, zwei einen Mercedes beziehungsweise Toyota. Die Reifen eines Wagens sollen kaum noch Profil gehabt haben.

Die Autos kamen einer Streifenwagenbesatzung spätabends in Höhe des Staudamms mit viel Tempo entgegen. Den Beamten waren gegen 23.15 Uhr mehrere Wagen gemeldet worden, deren Fahrer auf der Bevertalstraße zwischen der B 237 und dem Beverdamm offenbar Rennen fuhren. Den unfreiwilligen Boxenstopp durch die Polizei wollten nicht alle akzeptieren.

Polizei kommt aus zwei Richtungen und stoppt die mutmaßlichen „Rennfahrer“

Während der Raser an der Spitze der „Kolonne“ das Gaspedal noch einmal kräftig durchdrückte und an dem Polizeiwagen vorbeischoss, stoppten die nachfolgenden Autos zunächst. Ein Teil der Fahrer wendete und versuchte laut Polizei so der Kontrolle zu entgehen. Sämtliche Fahrzeuge wurden allerdings kurz darauf von einer weiteren Streifenwagenbesatzung gestoppt, die ihnen entgegenkam. In diesem Pulk soll sich auch der Wittener befunden haben.

Auf der Fahrbahn sollen deutliche Spuren von „Beschleunigungsrennen“ gefunden worden sein. Das reichte der Polizei, um nicht nur die Führerscheine der mutmaßlich Beteiligten zu beschlagnahmen, sondern auch ihre Autos. Jener Fahrer, der sich aus dem Staub gemacht hatte, ist ebenfalls bekannt. Er bekommt wie die anderen eine Strafanzeige wegen „verbotener Kraftfahrzeugrennen“.