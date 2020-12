Polizei: Sturm reißt Baustellen-Absperrungen in Witten um

Noch halten sich Einsätze der Feuerwehr in Witten (hier ein Bild von früher) wegen des Sturms in Grenzen.

Witten Bis Sonntagmittag hat es noch keine größeren Sturmschäden in Witten gegeben. Aber noch ist das Unwetter nicht vorbei.

und Regen peitschen seit der Nacht und den frühen Morgenstunden über Witten hinweg. Noch ist nicht mehr passiert (Stand Sonntagmittag), anders als in Bochum, wo es laut Polizei schon einige Schäden zu beklagen gibt.

Umgekippte Bäume, heruntergestürzte Dachziegel, Äste auf Wegen und Straßen: Davon ist Witten bisher weitestgehend verschont geblieben. An der Mozartstraße (nahe Marien-Hospital) sei ein Bäumchen von der Straße entfernt worden, sagt ein Feuerwehrsprecher. Derzeit, am Sonntagmittag, werde ein Hindernis noch auf der Herbeder Straße zersägt. Nach Angaben der Polizei sind auch Baustellen-Absperrungen umgefallen, an der Pferdebachstraße und Im Klive in Bommern.

