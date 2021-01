Real-Markt in Witten-Annen bleibt vorerst Real

Witten. Die Supermarktkette Real steht vor der Zerschlagung. Filialen gehen an Kaufland, Globus oder Edeka. Im Witten läuft der Laden weiter wie bisher.

Über 100 Filialen der Supermarktkette Real werden zurzeit unter Globus und Kaufland aufgeteilt. So übernimmt zum Beispiel Kaufland ab Februar den großen Realmarkt an der A 40 in Bochum-Wattenscheid. Für die Filiale an der Annenstraße in Witten bleibt dagegen vorerst alles beim Alten.

Das Filialnetz der Warenhauskette Real steht kurz vor der Zerschlagung. Wie das Bundeskartellamt bereits kurz vor Weihnachten mitteilte, gebe es weder bei der Übernahme von 92 Real-Märkten durch die Discounter-Kette Kaufland, noch bei der Übernahme von 24 Real-Standorten durch Globus irgendwelche Bedenken. Nach und nach wird nun bekanntgegeben, welche Standorte betroffen sind.

"Für unseren Markt in Witten gibt es aktuell noch keine Entscheidung", so ein Sprecher der Düsseldorfer Real GmbH auf Anfrage unserer Redaktion. "Der Betrieb in Witten läuft daher unverändert weiter."

Die Mitarbeiter des Markts in Annen hatten sich stets optimistisch gezeigt. Witten sei ein guter Standort, hieß es auf Nachfrage vor knapp einem Jahr. Damals ging man nicht davon aus, dass die Filiale geschlossen wird.

In Witten gibt es bereits einen Kaufland-Markt an der Breite Straße. Der Real-Markt im nahen Bochum-Langendreer wird wohl Edeka übernehmen. Es gibt allerdings noch keinen Zeitplan, da erst das Kartellamt entscheiden muss. Der wird im Februar erwartet.