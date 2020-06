Schiller-Gymnasium in Witten erhält neue Fenster

Der Altbau des Schiller-Gymnasium an der Breddestraße in Witten wird bis 2022 saniert.

Witten. Bis 2022 wird das Schiller-Gymnasium in Witten saniert - immer in den Ferien. Alle 211 Fenster werden ausgetauscht und die Fassade gestrichen.

Das Schiller-Gymnasium wird zurzeit eingerüstet. In drei Bauabschnitten werden alle 211 Fenster sowie neun Außentüren ausgetauscht. Der erste Bauabschnitt an der Fassade, die dem Rathaus zugewandt ist, wird zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Bei den Jahresbegehungen der Schule war festgestellt worden, dass die Fenster, die teilweise seit dem Bau des Gebäudes dort sind, ausgetauscht werden müssen. Durch die neuen Fenster wird die Energiebilanz der Schule verbessert. Außerdem werden auch die Fassade des Altbestandes gereinigt und gestrichen sowie Risse beseitigt. Die drei Bauabschnitte sollen in diesem und in den beiden kommenden Jahren jeweils in den Sommerferien stattfinden, um den Unterrichtsbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Der Austausch wird somit am Ende der Sommerferien 2022 abgeschlossen sein. Das Schiller-Gymnasium wird im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft durch die „PPP Schulmanagement Witten GmbH“ bewirtschaftet.