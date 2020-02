Seit 1985 sitzt Sico an der Friedrich-Ebert-Straße. 60 Beschäftigte verarbeiten dort Silikonkautschuk und stellen daraus vielfältige Formteile, Schläuche und Profile her. Ein zweites Werk gibt es in Tschechien.

Sico legt laut seiner Homepage viel Wert auf Zertifizierungen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, alle notwendigen Informationen und Ressourcen zur Erreichung unserer Umwelt- und Energieziele zur Verfügung zu stellen sowie Umweltbelastungen zu vermeiden.