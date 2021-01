Corona So kommt der Segen der Sternsinger 2021 in die Häuser in Witten

Witten. Von Tür zu Tür dürfen die Kinder zwar nicht ziehen, aber Gemeinden und Caritas haben sich etwas einfallen lassen, um den Segen zu verteilen.

Eigentlich wäre sie in diesen Tagen unterwegs: Anfang Januar machen sich normalerweise die Sternsinger als Friedensbotschafter auf den Weg zu den Menschen, um den Segen zu überbringen und Spenden für hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. In Corona-Zeiten ist das nicht möglich, die Segensaufkleber werden nicht von den Kindern gebracht, sondern liegen in vielen Gemeinden in den Kirchen aus. In Witten gibt es aber noch andere Möglichkeiten, an den beliebten Segen zu kommen.

So unterstützen etwa die Caritas-Pflegekräfte die Sternsinger und bringen ihren 450 Patienten die Friedensbotschaft. Andreas Waning, Fachbereichsleiter für die häusliche Pflege sieht in der solidarischen Aktion einen kleinen Beitrag der Pflegekräfte für den Weltfrieden. Daniela Heinz freut sich über den großen Zuspruch der Patienten. „Viele vermissen den Besuch der Sternsinger und hoffen auf das kommende, hoffentlich bessere Jahr“, so die Altenpflegerin. Die beliebten Aufkleber mit dem Segen für die Haustür und die bunten Segenszettel hat sie und ihre Kolleginnen stets im Dienstwagen.

Wittener Sternsinger-Video auf Youtube zu sehen

Auch in der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul Witten-Herbede haben sich die immer sehr rührigen und aktiven Sternsinger etwas einfallen lassen, um ihren Segen auch in der Corona-Krise zu verteilen und gleichzeitig für weltweite Projekte des Kindermissionswerks zu sammeln. Ihr Segen kommt zwar nicht persönlich, aber auf anderen Wegen zu den Häusern der Menschen. Die Sternsinger haben direkt nach Weihnachten ein Sternsinger-Video gedreht, das bei Youtube zu sehen ist (Stichwort: Sternsingen auf Distanz, Witten-Herbede). So möchten die Verantwortlichen in Herbede auf die diesjährige Aktion unter dem Titel „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ aufmerksam machen und die Menschen um Spenden für Kinder in Not per Überweisung bitten.

Die Segensaufkleber, die sonst von den Kindergruppen in die Haushalte gebracht werden, liegen in der Kirche St. Peter und Paul aus. Für möglichst viele der Gemeindemitglieder, die im vergangenen Jahr in Herbede, Vormholz, Durchholz, Bommerholz und Buchholz Besuch von den Sternsingern bekommen haben, gibt und gab es den Aufkleber und ein Segensbildchen per „Lieferdienst“ in den Briefkasten.

Sammeldosen stehen darüber hinaus in vielen Geschäften und Einrichtungen in Vormholz, Herbede und Buchholz zum Spenden bereit. Rückfragen sind per Mail möglich unter: kramer@peterundpaul-herbede.de. Die Bankverbindung für die Online-Spende lautet: Sternsingeraktion St. Peter und Paul Herbede, IBAN: DE 41 4525 0035 0115 3085 53, Spende Sternsinger

