Spaziergänger auf der Lakebrücke in Witten halten Abstand

Witten. Im Lockdown ist Spazierengehen die beste Medizin gegen Langeweile. Ein beliebtes Ausflugsziel in Witten: die Ruhr rund um die Lakebrücke.

Raus, in die Natur - das ist im Lockdown die beste Alternative. Das mitunter sonnige Winterwetter lockte in den letzten Tagen viele Wittener ins Freie. Beliebt sind die Spazier- und Radfahrwege an der Ruhr bei Herbede. Auf der schmalen Lakebrücke, die unser Fotograf im Gegenlicht fotografiert hat, müssen Radfahrer eigentlich absteigen und ihr Rad schieben, um Unfälle zu vermeiden. So steht es auf den Schildern auf beiden Seiten des Bauwerks geschrieben. Daran halten sich die wenigsten.

Die Lakebrücke soll bald erneuert werden. 2023 entsteht laut Landesbetrieb Straßen.NRW ein fünf Meter breiter Neubau, der weiterhin vom Zollhaus zur Brennerei Sonnenschein führt.

