SPD sammelt Unterschriften für Erhalt von Kaufhof in Witten

Die SPD-Fraktion Witten hat eine Online-Unterschriftenaktion für den Erhalt von Galeria Kaufhof in Witten gestartet. In der Petition werden die Geschäftsführung und die Insolvenzverwalter der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH gebeten, ihre Überlegungen zu Standortschließungen zu überdenken und alles dafür zu tun, dass das Kaufhaus in der Ruhrstadt erhalten bleibt.

40 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe

In der Unterschriftenaktion heißt es, Witten brauche das Kaufhaus an der oberen Bahnhofstraße, denn ohne diesen Einkaufsmagneten drohe dem Bereich eine Verödung. Die SPD fürchtet, durch eine unattraktivere Innenstadt werde die Stadt zudem an Bedeutung verlieren. Außerdem setze sie sich dafür ein, dass die 40 Mitarbeiter in Witten ihre Arbeitsplätze behalten können.

In der Begründung heißt es weiter, es sei zu befürchten, dass Käufer nach einer Schließung verstärkt in die großen benachbarten Städte abwandern werden. Die Wittener Kunden würden das Kaufhaus und seine Auswahl an Waren dann aber schmerzhaft vermissen.

Wer unterschreiben will: Die Petition erreicht man online unter www.openpetition.de