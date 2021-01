Stadtmarketing Witten unterstützt Gastronomie und Handel

Restaurants wie der "Dorfkrug" in Witten-Heven sind im zweiten Lockdown geschlossen - oder bieten Speisen zum Mitnehmen an. Das Stadtmarketing will die verschiedenen Angebote von Wirten und Händlern nun auf seiner Seite sammeln.

Witten. Im Corona-Lockdown baut das Stadtmarketing Witten seine Webseite aus: Dort soll ein Verzeichnis von Gastronomen und Händlern entstehen.

Das Stadtmarketing Witten reagiert auf den anhaltenden Lockdown und baut das Angebot auf seiner Webseite aus. Ab sofort findet man dort auch die Rubrik „Shopping & Kulinarik“. Dort sollen lokale Gastronomen und Händler ihr Angebot präsentieren können.

So wolle man Betriebe und die Wittener Bürger in Zeiten von Corona zusammenführen. Zunächst wird in einem ersten Schritt ein Gastronomieverzeichnis entstehen. In dieses können sich die ansässigen Wirte kostenfrei eintragen lassen.

Wittener Gastronomen sollen Angebot auf Plattform präsentieren

So soll eine gemeinsame Plattform entstehen, auf der die Gastronomen ihr kulinarisches Angebot darstellen können. So wolle man auch bestehende Initiativen stärken und unterstützen, heißt es seitens des Stadtmarketings. Etwa "Witten-liefert". Auch sollen sich die Bürger auf der Seite über Abhol- und/oder Lieferangebote von Restaurants, Cafés und Imbissen in ihrer Nähe informieren können.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten lesen Sie in unserem lokalen Newsblog+++

Noch befindet sich die Seite (hier zu finden) aber im Aufbau. Sie soll nach und nach ergänzt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sich dann auch Wittener Händler und Dienstleister in das Verzeichnis aufnehmen lassen können.

Interessierte Gastronomen können sich über das Anmeldeformular auf der Seite direkt eintragen oder sich per E-Mail an Janina Lehnig, Marketing-Managerin beim Stadtmarketing, wenden: janina.lehnig@stadtmarketing-witten.de.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.