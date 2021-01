Nahverkehr Ticketkauf in Bogestra-Bussen in Witten ist wieder möglich

Witten. In die Bogestra-Busse in Witten kann man wieder vorn einsteigen und ein Ticket kaufen. Eine Trennscheibe macht's möglich - nur nicht in der 375.

In den meisten Bussen der Bogestra, die in Witten unterwegs sind, können ab Montag (18.1.) wieder Tickets beim Fahrer gekauft werden. Denn: Zum Schutz vor einer Virenübertragung wurde in den Fahrzeugen eine Abtrennung zwischen Fahrpersonal und Fahrgästen installiert.

Bei Bussen mit Ticketverkauf wird daher ab Montag die vordere Tür wieder öffnen. Fahrgäste, die über ein gültiges Ticket verfügen und kein Ticket beim Fahrpersonal erwerben müssen, können auch die anderen Türen zum Zustieg nutzen. So bleibt es , die Fahrgastverteilung optimaler zu gestalten, so die Bogestra in einer Mitteilung.

Linie 375 ohne Ticketkauf beim Fahrpersonal

Keinen Ticketerwerb beim Fahrpersonal gibt es vorerst in den Bussen auf der Linie 375 (Witten-Wartenberg - Annen (S) - Wullen - Rathaus - Witten Hbf - Heven - Bochum-Querenburg / Witten-Herbede - Kämpen). Dort ist die Ticketpflicht allerdings nicht aufgehoben. Fahrgäste müssen sich vor Fahrtantritt . Auch in die Busse der 375 sollen demnächst Abtrennungen eingebaut werden.

